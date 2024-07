Aż cztery nowe modele zegarków myPhone. Wszystkie kosztują poniżej 250 złotych

Marka myPhone uzupełnia ofertę o kolejne zegarki z inteligentnymi funkcjami. Są to dość podstawowe propozycje, które nie powinny zbytnio nadwyrężyć budżetu nabywcy.

4x zegarek za mniej niż 250 złotych

Obecnie smartwatche, zresztą podobnie jak smartfony, można kupować w najróżniejszych cenach – począwszy od kompletnie podstawowych i najtańszych, aż po zegarki za grube tysiące złotych. Marka myPhone celuje raczej w ten pierwszy sektor.

Firma zaprezentowała cztery nowe urządzenia w przedziale cenowym 199-249 złotych. Charakteryzują się bazową funkcjonalnością i raczej niewielkimi ekranami, jednak jeśli ktoś poszukuje sprzętu w takich pieniądzach, rozumie, na jakie kompromisy jakościowe musi się zgodzić. Przy czterech modelach na pewno będzie miał z czego wybierać.

Pierwszy myPhone Watch Mini powstał z myślą o kobietach. Ma wymiary 36 × 10 mm, waży 29 g i zyskał sprzączkę i metalową kopertę w złotym kolorze, odporną na zachlapania zgodnie ze standardem IP68. Ekran AMOLED ma przekątną 1,04 cala i działa w rozdzielczości 340 × 340 pikseli. Smartwatch wyposażono w tryby sportowe i funkcje zdrowotne, m.in. monitorowanie cyklu menstruacyjnego, poziomu tętna oraz tlenu we krwi. myPhone Watch Mini współpracuje z aplikacją FitCloudPro, kompatybilną z systemami Android i iOS. W zestawie z ładowarką magnetyczną zegarek kosztuje 249 złotych.

Propozycja dla mężczyzn to myPhone Watch Elegant 2. W tej samej cenie mamy większy zegarek z 1,43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, rozmowami Bluetooth i dodatkowym paskiem w zestawie. Oprogramowanie może śledzić aktywność zgodnie z jednym z 20 trybów sportowych. Standard odporności to IP67, zaś bateria ma pojemność 300 mAh. Ten zegarek współpracuje z inną aplikacją – Dafit, która zarządza danymi o treningach, a także ustawieniami powiadomień.

Kolejny zegarek to coś dla miłośników różnobarwnych sprzętów. myPhone Watch Pastel ma 1,75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 390 × 450 pikseli z Always On Display i dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – srebrna koperta z zielonym lub szarym paskiem albo złota koperta z paskiem różowym. Zakres ochrony przez wodą określa standard IP67. Zegarek przypomina o nawodnieniu, pozwala śledzić fazy snu i przebieg cyklu menstruacyjnego, a także monitoruje natlenienie i ciśnienie krwi oraz tętno. Wszystkie dane można synchronizować z aplikacją FitCloudPro, a całość zasila bateria 230 mAh. Pastel kosztuje 229 złotych.

Jest jeszcze myPhone Watch Tool, którego cechą charakterystyczną jest prostota i wbudowana latarka. Ekran jest prostokątny i ma 2 cale przekątnej. Wśród narzędzi mamy też termometr i kalkulator. Sprzęt działa na baterii 300 mAh i potrafi gromadzić dane o wysiłku fizycznym, podsumowywane w apce FitCloudPro na Androida lub iOS. Watch Tool jest najtańszy z „czwórki” – kosztuje 199 złotych.

Dostępność smartwatchy myPhone

Zegarki myPhone można już znaleźć w sklepie producenta. Będą dostępne także w wybranych elektromarketach na terenie Polski, jak i w ich internetowych wersjach.