To kolejny ciekawy budżetowiec vivo. Co oferuje?

Marka vivo w ostatnim czasie pokazuje, że potrafi tworzyć atrakcyjne smartfony, które mogą spodobać się klientom. Co może przyciągnąć ich uwagę w modelu Y27s i na jakim poziomie ustalona została jego cena?

Co oferuje vivo Y27s? (specyfikacja)

Warto przypomnieć, że lipcu 2023 roku producent zaprezentował vivo Y27 z modułem 5G. Model, o którym dzisiaj mowa, jednak sporo różni się od tego, który pojawił się na rynku w minione wakacje. Producent wyposażył swój nowy smartfon w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,64 cala, rozdzielczości Full HD+ (2388×1080 pikseli) i jasności sięgającej według deklaracji nawet 550 nitów.

Na froncie urządzenia znalazł się 8 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0. Z kolei aparat główny na tyle w tym modelu ma 50 Mpix i jest on wspierany przez dodatkowy sensor 2 Mpix do zbierania danych o głębi podczas wykonywania fotografii portretowych z efektem bokeh.

Pod maską smartfona umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 680, który rozpędza się do 2,4 GHz. Chipset wspierany jest przez 8 GB RAM, którego ilość można dwukrotnie zwiększyć, dodając 8 GB wirtualnej pamięci operacyjnej. Urządzenie oferuje też 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Ponadto nowy vivo obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB.

vivo Y27s (fot. producenta)

Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh. Wspiera on ładowanie z mocą 44 W, dzięki któremu w 15 minut można uzupełnić 30% baterii. Konstrukcja smartfona może pochwalić się klasą odporności na zachlapania na poziomie IP54. Po wyjęciu z pudełka urządzenie będzie działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z nakładką Funtouch OS 13.

Cena i dostępność vivo Y27s

vivo Y27s jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Burgundy Black oraz Garden Green, a jego wymiary to 164,06×76,17×8,17 mm. Smartfon trafił już do sprzedaży w Indonezji. Nie wiadomo na tę chwilę, na jakich jeszcze rynkach będzie sprzedawany.

W oficjalnym sklepie internetowym producenta smartfon z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej został wyceniony na 2399000 rupii indonezyjskich, czyli równowartość ~640 złotych. Z kolei wersja z 256 GB wbudowanej pamięci kosztuje 2799000 rupii indonezyjskich (~740 złotych).