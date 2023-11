Google ułatwi Ci odinstalowanie niechcianej aplikacji

Instalowanie aplikacji na urządzeniach korzystających z ekosystemu Google jest bajecznie proste. Odinstalowywanie – już nieco mniej. Nadchodząca aktualizacja Sklepu Play wprowadzi w tej kwestii przyjemną zmianę.

Smartfon do instalacji i deinstalacji

Jak przeprowadzić szybką instalację aplikacji ze Sklepu Play na urządzeniach z dostępnymi usługami Google? Wystarczą trzy kroki: wybrać interesującą aplikację, po kliknięciu „zainstaluj” zaznaczyć urządzenie, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie oraz zatwierdzić wybór.

W ten sposób możemy instalować zarówno aplikacje na tablecie z poziomu smartfona, jak i na telefonie przy użyciu webowej wersji sklepu. A co, jeżeli chcielibyśmy zadziałać w drugą stronę i odinstalować aplikację? Wtedy musimy korzystać z urządzenia, z którego chcemy usunąć oprogramowanie. Taki proces wkrótce odejdzie do przeszłości.

Wraz z aktualizacją Sklepu Play do wersji 38.3, oprócz usprawnień dot. kart Google Play Protect czy dodania okienka o przypomnieniu o powiadomieniach przy wstępnej rejestracji na aplikację, pojawi się również możliwość odinstalowywania aplikacji na innych urządzeniach z poziomu smartfona.

Póki co nie wiadomo, jak cały proces mógłby wyglądać. Najprawdopodobniej w sekcji zarządzania aplikacjami i urządzeniami zobaczymy interaktywny przycisk podpowiadający, na jakich sprzętach zainstalowano oprogramowanie i po wybraniu np. tabletu, będziemy mogli kliknąć ikonę kosza, aby usunąć apkę. Łatka została opublikowana 6 listopada, jednak nie wiadomo, kiedy smartfony zaczną pobierać aktualizację.

Google zapewni nowy podgląd aplikacji

Oprócz wygodnej opcji usuwania aplikacji na tablecie czy smartwatchu z poziomu smartfona, Sklep Play powinien wzbogacić się wkrótce o wygodniejszy podgląd tego, jak wygląda dana aplikacja na sprzęcie innej kategorii. Przeglądając kartę oprogramowania w sklepie pojawi się lista wspieranych urządzeń na specjalnej belce. Po kliknięciu na interesujący nas sprzęt, zrzuty ekranu zostaną podmienione na te dedykowane np. tabletom lub Chromebookom.

Nowa belka z listą obsługiwanych urządzeń wraz ze zrzutami ekranu (Źródło: 9to5Google)

To jeszcze nie koniec nowości. Wymienione powyżej wielkoekranowe urządzenia korzystające z ekosystemu Google otrzymają również wkrótce zakładkę „Oferty”, znaną ze Sklepu Play na smartfony. Znajdzie się ona na bocznej belce aplikacji, pod ikonką w kształcie gwiazdki z podpisem „Nowe”. Sprawdzimy tam nowości do wypożyczenia, nadchodzące aktualizacje do gier czy promocje na aplikacje.

Pozostaje czekać, aż wszystkie zapowiadane nowości pojawią się na dużych i małych ekranach. Aktualizacje powinny przede wszystkim spodobać się osobom, które pod ręką mają nie tylko smartfony z Androidem, ale cały wachlarz urządzeń z systemami Google.