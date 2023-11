Google pomoże znaleźć najlepsze oferty na Boże Narodzenie 2023

Najbliższe tygodnie będą obfitowały w promocje, bo przed nami m.in. Dzień Singla (11.11), Black Friday (24.11) i Cyber Monday (27.11), a do tego producenci i sklepy przygotowują już specjalne propozycje na Boże Narodzenie 2023. Google ułatwi znalezienie najlepszych ofert.

Google pomoże znaleźć najlepsze oferty w internecie

Wszyscy chcą, żeby to właśnie ich oferta znalazła się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Istnieją sposoby, aby poprawić swoją pozycję w Google, aczkolwiek gigant z Mountain View nieustannie zmienia algorytmy i walczy z nieuczciwymi praktykami, więc często finalnie firmy pozostają na łasce Amerykanów – to od nich najczęściej w największym stopniu zależy, czy internauta zobaczy daną stronę, czy nie dowie się o jej istnieniu.

Aby ułatwić użytkownikom znalezienie najlepszych ofert przed Bożym Narodzeniem 2023 (i nie tylko), Google wprowadza nową sekcję w swojej wyszukiwarce. Po wpisaniu frazy shop deals pojawi się przewijana lista z grupami produktów – na przykład Elektronika, Odzież kobieca, Odzież męska, Dom i ogród, Zabawki i gry czy Zdrowie i uroda.

Po kliknięciu przycisku użytkownik od razu zostanie przeniesiony do sekcji z ofertami na produkty z danej kategorii. Ewentualnie może przescrollować ręcznie ekran, jeśli na przykład nie jest zainteresowany konkretnym rodzajem produktów, a chciałby zobaczyć godne uwagi oferty i promocje, zagregowane przez Google.

źródło: Google

Użytkownik może uzyskać dostęp do nowej funkcji, wpisując w wyszukiwarkę shop deals. Jeżeli natomiast szuka ofert na konkretny rodzaj produktu, może wpisać na przykład shop sneaker deals, aby zobaczyć promocje na sportowe buty. Niestety, ta funkcja – przynajmniej na tę chwilę – nie jest dostępna w Polsce i Google nie sugeruje, aby mogli z niej skorzystać użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych.

W znalezieniu najlepszych ofert ma również pomóc Chrome – po uruchomieniu przeglądarki na komputerze w dolnej części pojawią się produkty, które oglądał użytkownik w internecie. Zobaczy on również, że na daną rzecz jest akurat specjalna oferta, dzięki której może zaoszczędzić trochę pieniędzy.

źródło: Google

Ponadto na pasku adresu w przeglądarce Chrome pojawi się nowa ikona, po kliknięciu której użytkownik będzie mógł zobaczyć dostępne kupony rabatowe na danej stronie internetowej. Google nie precyzuje dostępności nowych funkcji w swojej przeglądarce, aczkolwiek także w tym przypadku najpewniej skorzystają z nich tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Google ułatwi też śledzenie cen

Firma z Mountain View poinformowała również, że wdrożyła do przeglądarki Chrome na komputery mechanizm pozwalający śledzić zmiany cen danego produktu (do tej pory był on dostępny tylko w wyszukiwarce giganta z Kalifornii). Aby uzyskać dostęp do historii cen z ostatnich (maksymalnie) 90 dni, wystarczy kliknąć ikonę z napisem Statystyki zakupów.

źródło: Google

Ponadto Amerykanie ogłosili, że użytkownik może włączyć powiadomienia e-mail o obniżce ceny danego produktu, gdy ogląda go w wyszukiwarce w przeglądarce Chrome na urządzeniu mobilnym.

Niestety, także w przypadku obu ww. funkcji firma z Mountain View nie precyzuje, gdzie będą one dostępne, ale wiele wskazuje, że mogą być tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych.