vivo zaprezentowało nowy, tani smartfon z obsługą 5G. Co oferuje?

Chociaż marka vivo wycofała się niedawno z naszego kraju, to jednak na innych rynkach nadal działa i wprowadza na nie nowe smartfony. Tym razem chodzi o model vivo Y27 5G. Co oferuje to urządzenie i na jakim poziomie ustalona została jego cena?

Tani smartfon z obsługą 5G. Tego szuka wiele osób

Model, o którym mowa, to oczywiście nie całkowita nowość, ponieważ na rynku vivo Y27 pojawił się już w 2014 roku. Kilka dni temu marka zaprezentowała jego odświeżoną wersję wyposażoną w moduł LTE. Teraz oficjalnie wprowadzono wariant obsługujący sieć 5G.

vivo Y27 5G (źródło: vivo)

Producent wyposażył Y27 5G w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,64 cala, rozdzielczości Full HD+ (2388×1080 pikseli) i jasności 600 nitów. Motorem napędowym tego modelu został procesor MediaTek Dimensity 6020, który współpracuje z 6 GB RAM. Mówi się, że pojawi się także wariant z 4 GB RAM. Do dyspozycji użytkowników producent oddał również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozbudować za pomocą kart microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Na pokładzie znalazł się też 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8. Wspiera go 2 Mpix sensor do pomiaru głębi. Z kolei selfie jego użytkownicy mogą wykonać za pomocą 8 Mpix aparatu przedniego. Całość ma zasilać akumulator o dość sporej pojemności wynoszącej 5000 mAh, jednak wspiera on ładowanie z mocą zaledwie 15 W. Konstrukcja smartfona może pochwalić się klasą odporności na zachlapania na poziomie IP54.

Cena i dostępność vivo Y27 5G

Spodziewano się, że vivo Y27 5G zadebiutuje na rynku indyjskim 20 lipca wraz z wariantem tego smartfona obsługującym łączność LTE. Stało się jednak nieco inaczej, ponieważ smartfon pojawił się już na tajwańskim rynku.

Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz gradientowej fioletowej. W oficjalnym sklepie internetowym producenta smartfon z 6 GB RAM został wyceniony na 8500 dolarów tajwańskich, czyli równowartość ~1080 złotych. Nie ma tam wersji z 4 GB RAM, chociaż niektóre z doniesień sugerują jego pojawienie się na rynku.