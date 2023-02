Warpips za darmo w Epic Games

Epic Games dziś o godzinie 17:00 udostępni kolejną darmową grę. Tym razem wybór padł na strategiczną produkcję o wdzięcznej nazwie Warpips. Jest to swego rodzaju połączenie Command & Conquer i Nexus Wars.

Strategiczny Warpips dostępny w Epic Games

Epic Games przyzwyczaiło nas do tego, że w ramach udostępniania darmowych gier, w każdy czwartek proponuje aż dwa tytuły. Ostatnio jednak zaczęło się to zmieniać, ponieważ tydzień temu dostaliśmy tylko Recipe for Disaster, a tym razem będzie to jedynie Warpips. Czy to nowy trend i Epic od teraz zawsze będzie udostępniał tylko jedną grę? Tego na ten moment nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że nie.

Strategiczna produkcja udostępniona nam przez Epic Games to stosunkowo świeży tytuł. Wydany został w kwietniu ubiegłego roku przez Daedalic Entertainment. Mówi się o niej, że przypomina połączenie Command & Conquer i Nexus Wars. Graficznie jest to dość przestarzały tytuł, przypominający raczej gry sprzed dekady, ale i tak warto dać mu szansę!

Screen z gry Warpips (źródło: Epic Games)

Czym wyróżnia się Warpips?

W tej strategicznej grze musisz się skupić na zbudowaniu wystarczająco silnej armii oraz rozwijaniu nowych technologii, co ma Cię poprowadzić do zwycięstwa nad przeciwnikami. Deweloperzy w nasze ręce oddali różne rodzaje jednostek, zaczynając od piechoty, przez pojazdy pancerne, aż po samoloty. Warto podkreślić, że każda bitwa będzie unikalna, ponieważ te są generowane losowo.

Oprócz rozmieszczania oddziałów możesz także inicjować naloty, ataki rakietowe oraz ostrzał artylerii. Elementy otoczenia są interaktywne i mogą wybuchnąć podczas prowadzone ostrzału. Tak, jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja nie jest może najświeższa graficznie, ale i tak warto dać jej szansę. Warpips będzie dostępne do odebrania w tym miejscu!

Do godziny 16:59 możesz jeszcze odebrać Recipe for Disaster, czyli symulator zarządzania własną restauracją, gdzie masz możliwość od podstaw zbudować swój lokal, a następnie zarządzać nim! Tytuł jest na tyle szczegółowy, że musisz tutaj zwrócić uwagę na niemal każdy aspekt oraz odpowiednio dobrać zespół pod kątem ich cech osobowości i umiejętności.