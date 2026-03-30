Ten powerbank to definicja świętego spokoju

Elektronika potrafi doprowadzić do szewskiej pasji. A to sprzęt jest nieporęczny, albo zgubiliśmy do niego kabel lub patrzymy z zazdrością na funkcje, jakie oferuje konkurencyjny model. Nowy powerbank Ugreen ma wiele sposobów na to, by właściciel nie irytował się na niego tak, jak na inne podobne akcesoria.

Specyfikacja powerbanku Ugreen MagFlow Air Qi2 Ultra-Slim

Ze względu na swoją bryłę, już sam kształt powerbanku może być irytujący. W końcu próba zmieszczenia małej cegły sprawia problem zarówno w małej torbie, jak i w pojemnym plecaku. W przypadku tego modelu grubość i waga wynosi niewiele więcej niż przeciętny smartfon w etui – mowa bowiem o masie wynoszącej 213 g i grubości 13,9 mm. Dodatkowo czarna, matowa powierzchnia, nie ubrudzi się tak łatwo, a ramka sprawia wrażenie wytrzymałej.

Smukła sylwetka wymusiła poniekąd na producencie zastosowanie ogniw o łącznej pojemności 10000 mAh. Pomimo większych rozwiązań na rynku, nie powinniście się obawiać takiego rozmiaru – spokojnie wystarczy on do naładowania typowego smartfona, laptopa czy do wielokrotnego uzupełnienia baterii w smartwatchu.

Jeżeli zdarzyło Wam się spakować ze sobą magazyn energii i zapomnieć zabrać ze sobą kabla, Ugreen rozwiązuje problem za pomocą wbudowanego przewodu, który może służyć zarówno do ładowania urządzeń, jak i do uzupełnienia energii w powerbanku.

Ugreen MagFlow Air Qi2 15 W Ultra Slim (źródło: Ugreen | Amazon)

Jako że w tego typu sprzęcie ważna jest nie tylko pojemność, ale też prędkość, warto wspomnieć o tym, że maksymalna moc ładowania przewodowego wynosi 30 W. Wystarczy do wykorzystania możliwości szybkiego ładowania smartfonów Samsunga czy Apple, choć właściciele Motoroli czy Xiaomi z możliwością ładowania mocą 60 W i większą mogą odczuć lekki niedosyt.

Drugą opcją jest bezprzewodowe ładowanie zgodne ze standardem Qi2, co oznacza maksymalną moc 15 W i wbudowany magnes do precyzyjnego dopasowania urządzeń do siebie. W najbardziej obciążającym dla powerbanku scenariuszu możemy ładować jeszcze jedno urządzenie, pod warunkiem, że kabel ładujący zakończony jest gniazdem USB-C.

Ile kosztuje Ugreen MagFlow Air Qi2 15 W Ultra Slim?

Nowe akcesorium Ugreen jest dostępne na niemieckiej wersji platformy Amazon. Powerbank został wyceniony na 221 złotych, a wysyłka do Polski kosztuje 25 złotych. Przy odrobinie cierpliwości jest szansa, że MagFlow Air Qi2 15 W Ultra Slim pojawi się również oficjalnie w polskiej dystrybucji.