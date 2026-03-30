Monitoring na kółkach. Takiego bata na złodziei jeszcze nie było

Na polskim rynku debiutują trzy nowe modele robotów koszących. Te sprytne urządzenia zajmą się nie tylko skróceniem trawnika, ale zapewnią monitoring w czasie rzeczywistym.

Nowe roboty koszące w Polsce – wiele technologii i nowoczesnych rozwiązań

Do portfolio marki Dreame dołączają trzy nowe roboty koszące z serii A3 AWD Pro przeznaczone do koszenia terenów o powierzchni do 2500 m2, 3500 m2 i 5000 m2. Urządzenia wyposażono w system nawigacji OmniSense trzeciej generacji, który korzysta z laserowego miernika odległości, dwóch kamer wizyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Ponadto na pokładzie znalazł się LiDAR ze zdolnością wykrywania przeszkód w odległości do 70 metrów w zakresie 360 stopni w poziomie i 59 stopni w pionie. Z kolei wbudowane kamery są w stanie analizować obraz w odległości do 50 metrów oraz w zakresie 120 stopni w poziomie i 70 stopni w pionie. Jak podkreśla chiński producent, dzięki takiemu zestawowi technologii użytkownik może liczyć na dokładne i bezpieczne koszenie.

Modele z linii A3 AWD Pro otrzymały silniki ulokowane w piaście koła. Oznacza to, że roboty oferują napęd 4×4, co pozwala na pokonywanie wzniesień o nachyleniu 80% (38,7º) i pokonywania przeszkód 5,5 centymetra. Jeśli chodzi o sposób koszenia, nowe roboty wyposażono w dwie tarcze tnące o szerokości 40 centymetrów, które skracają trawę w zakresie od 5 do 10 centymetrów. Producent twierdzi też, że maszyna poradzi sobie z gęstą trawą o wysokości powyżej 15 centymetrów.

Warto podkreślić, że mapowanie przestrzeni do koszenia realizowane jest automatycznie lub przez użytkownika za pomocą smartfona. Nie jest konieczne instalowanie przewodów ograniczających, słupów czy anten. Zastosowany system rozpoznaje ponad 300 obiektów, zarówno rzeczy pozostawionych na trawniku, jak i dzikich zwierząt. Podgląd na teren jest wspierany wbudowanym oświetleniem.

Roboty koszące z linii Dreame A3 AWD Pro mogą pracować w trzech trybach, uwzględniających komfort domowników i zwierząt. Do dyspozycji jest tryb:

bezpieczny – podczas którego robot porusza się wolniej i zapewnia zwierzętom czas na reakcję,

strefy aktywności zwierząt – użytkownik może oznaczać określone obszary jako często użytkowane przez zwierzęta i które robot powinien pominąć,

nie przeszkadzać – w którym robot wstrzymuje koszenie (w konkretnych godzinach).

Roboty koszące Dreame A3 AWD Pro mogą być lepiej zabezpieczone niż samochód

Moją uwagę niewątpliwie przykuły systemy bezpieczeństwa zainstalowane w tej linii robotów. Urządzenia oferują pełen monitoring w czasie rzeczywistym i za pomocą powiadomień przesyłanych na smartfony mogą informować o wykrytym na posesji ruchu.

Ponadto roboty koszące wyposażono we wbudowaną kartę 4G e-SIM i GPS, które nawet przy kiepskiej jakości sygnału Wi-Fi śledzą robota za pośrednictwem Google Maps. Jeśli sprzęt opuści wyznaczony teren, aplikacja natychmiast poinformuje o tym właściciela. Co istotne, w przypadku modeli A3 AWD Pro 2500 i A3 AWD Pro 3500 usługa ta jest darmowa przez rok, natomiast dla modelu A3 AWD Pro 5000 – przez 3 lata. Dalsze korzystanie wymaga opłacenia subskrypcji.

Poza tym A3 AWD Pro po uniesieniu może emitować dźwięk ostrzegawczy oraz wygenerować powiadomienie na smartfon o braku kontaktu z podłożem. Użytkownicy mają też specjalny slot na lokalizator AirTag, który dodatkowo zabezpiecza sprzęt przed kradzieżą.

Roboty koszące Dreame A3 AWD Pro – dostępność i cena

Automatyczne kosiarki z serii A3 AWD Pro debiutują już na polskim rynku. Z okazji premiery do 13 kwietnia 2026 roku można zakupić urządzenia taniej. Ceny za poszczególne modele prezentują się następująco: