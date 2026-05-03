Były już słuchawki w smartwatchu, czas na smartwatch w słuchawkach

Chiny nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Przecież tylko tam można wpaść na pomysł, że da się połączyć słuchawki ze smartwatchem lub – jak w tym przypadku – smartwatch ze słuchawkami.

Specyfikacja Edifier Lolli5 ANC

Chiński producent przygotował nowe słuchawki z myślą o użytkownikach szukających dobrego brzmienia w średniej półce. Pchełki wyposażono w przetworniki o średnicy 13 milimetrów, a membranę wykonano z kompozytu LCP, dzięki czemu każdy zakres pracy słuchawek dostarcza wrażeń, jakich można spodziewać się po produkcie premium. W uzyskaniu wysokiej jakości audio pomaga wsparcie dla kodeku LDAC i certyfikat Hi-Res Audio Wireless.

Jak większość bezprzewodowych słuchawek TWS, również Edifier Lolli5 oferuje funkcję aktywnej redukcji szumu, a w odpowiednim zbieraniu informacji i prowadzeniu rozmów pomaga system z 6 mikrofonami – po trzy na jedną słuchawkę. Producent zintegrował urządzenie ze sztuczną intliegencją Doubao i DeepSeek, dzięki czemu możliwe jest tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym czy uzyskanie odpowiedzi na pytanie w 21 językach.

Całość łączy się ze smartfonem lub tabletem za pomocą standardu Bluetooth 6.0. Bateria z włączonym ANC wytrzymuje do 24 godzin, a w przypadku wyłączenia funkcji – do 32 godzin, uwzględniając doładowywanie słuchawek przez etui. Same pchełki mają wytrzymywać od 6 do 8 słuchania muzyki na jednym ładowaniu. Obudowa oferuje ochronę przed pyłem i wilgocią zgodnie z klasą IP55.

Co wyjdzie z połączenia smartwatcha ze słuchawkami?

Odpowiedzi na pytanie, jak połączyć słuchawki ze smartwatchem, udzielił Huawei lata temu dzięki modelowi Huawei Watch Buds, gdzie pod pokrywą smartwatcha ulokowano miejsce na pchełki typu TWS. Teraz Edifier za pomocą Lolli5 ANC pokazuje, co się stanie, jeżeli weźmiesz ekran smartwatcha i połączysz go ze słuchawkami.

Edifier Lolli5 (źródło: Gizmochina)

Tak właśnie wygląda bowiem etui ładujące pchełki – jakby ktoś postanowił zostawić sam korpus inteligentnego zegarka i wkomponować go w plastikowe pudełko. Co ciekawe, producent nie zaprogramował wyświetlacza do oferowania absolutniem minimalnej liczby funkcji pokroju zegarka i pokazywania stanu naładowania słuchawek.

Oprócz tego ekran może służyć do sterowania muzyką, przełączania się pomiędzy trybami czy aktywuje migawkę aparatu. Ekran można także przyozdobić tapetami, fotografiami czy GIF-ami.

Sprzęt zadebiutował póki co w Chinach w sklepie JD.com w cenie 539 juanów (~285 złotych) i jest dostępny w trzech kolorach – czarnym, białym i pomarańczowym.