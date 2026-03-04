Cicha premiera atrakcyjnego smartfona. Ma coś z iPhone’a, ale nie jego najgorszą cechę

Nie każda premiera wiąże się z wielką pompą. W tym przypadku smartfon po prostu pojawił się na stronie producenta. To atrakcyjna propozycja, która ma coś z iPhone’a, ale na szczęście nie jego najgorszą cechę.

Smartfon Vivo X300 FE może spodobać się klientom, szczególnie że ma coś z iPhone’a

Smartfon Vivo X300 FE to niemal jednojajowy brat bliźniak Vivo S50 Pro Mini, który zadebiutował w Chinach w grudniu 2025 roku, a jedyną różnicą jest nowszy moduł Bluetooth 6.0 w miejscu Bluetooth 5.4. W oczy rzuca się jednak przede wszystkim podobieństwo do iPhone Air, lecz – na szczęście – na tym się kończy, ponieważ propozycja chińskiej marki cechuje się o wiele lepszą specyfikacją techniczną na czele z akumulatorem, który na pewno pozwoli na więcej niż tylko jeden dzień pracy (choć w nie tak smukłej obudowie, ale coś za coś).

Vivo X300 FE (źródło: Vivo)

Jednostką napędową jest tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3,8 GHz (3 nm), który współpracuje z 12 GB RAM LPDDR5X Ultra. Pamięć wbudowana typu UFS 4.1 ma zaś pojemność, w zależności od wersji, 256 lub 512 GB (nie ma możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD). Zapewnienie energii do działania powierzono z kolei akumulatorowi o pojemności 6500 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 90 W i indukcyjne do 40 W.

Smartfon Vivo X300 FE, pomimo potężnego wnętrza, to kompaktowy model o wymiarach 150,83×71,76×7,99/8,10 mm i wadze 190/191 gramów, wyposażony w 6,3-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2640×1216 pikseli (460 ppi). Wyświetlacz oferuje też odświeżanie obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz oraz jasność do 5000 nitów.

Vivo X300 FE (źródło: Vivo)

Na przodzie umieszczono również 50 Mpix aparat o kącie widzenia 92° z przysłoną f/2.0. Na tyle są kolejne dwa 50 Mpix aparaty: główny (f/1.57) z matrycą Sony IMX921 i teleobiektyw (f/2.65) z sensorem Sony IMX882 i 3x zoomem optycznym. Towarzyszy im jeszcze 8 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto smartfon Vivo X300 FE ma NFC, Wi-Fi 7, pilot na podczerwień, dual SIM i eSIM oraz ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych za ekranem i system operacyjny Android 16 z nakładką OriginOS 6 (producent deklaruje aktualizacje Androida przez 5 lat i zabezpieczeń przez 7 lat). Cała konstrukcja cechuje się też odpornością IP68 i IP69.

Czy smartfon Vivo X300 FE będzie dostępny w Polsce?

Na tę chwilę smartfon Vivo X300 FE widnieje tylko na stronie marki jednego kraju. Vivo X200 FE trafił do sprzedaży w Polsce (i kosztował na start 3799 złotych), więc jego premiera w naszym kraju nie jest wykluczona.

Producent nie potwierdził jednak dostępności tego modelu na półkach polskich sklepów. Wiadomo natomiast, że już w połowie marca 2026 roku do sprzedaży w Polsce trafi równie atrakcyjny smartfon Vivo V70, który oferuje podobną specyfikację, choć w większej formie.