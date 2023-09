Konsola Lenovo Legion Go oficjalnie. Jest ciężka jak diabli

O ręcznej konsoli Lenovo mówiło się już od dłuższego czasu. Producent postanowił nie trzymać nas dłużej w niepewności i dziś zaprezentował oficjalnie Legion Go. Wraz z nim zadebiutował flagowy, gamingowy laptop Legion 9i. Wiemy już, kiedy oba urządzenia trafią do sprzedaży w Europie i ile będą kosztowały.

Konsola Lenovo Legion Go – specyfikacja, cena, dostępność

Konsole tego typu pozwalają grać nie tylko w domowym zaciszu, zatem powinny być poręczne i lekkie. Lenovo Legion Go do najlżejszych jednak nie należy, ponieważ sama waży 640 gramów, a z doczepionymi kontrolerami aż 854 gramów, co czyni ją najcięższym handheldem na rynku. Producent postanowił jednak wynagrodzić dużą wagę mocnymi podzespołami.

Legion Go (źródło: Lenovo)

Chińczycy wyposażyli swoją konsolę w 8,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, wsparciem dla 97% przestrzeni barw DCI-P3 i jasności do 500 nitów. Urządzenie będzie dostępne w wersjach z różnymi procesorami – w topowej znajdzie się AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką AMD RDNA, a także pojemnościami dysku w technologii PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 – 256, 512 GB i 1 TB oraz ilością RAM LPDDR5X 7500 MHz – maksymalnie to 16 GB.

Producent zadbał też o to, aby konsola była nie tylko bardzo wydajna, ale również zapewniała komfortową rozgrywkę przez długi czas. Na pokładzie Legion Go znajduje się 79-łopatkowy wentylator z polimeru ciekłokrystalicznego, który w trybie cichym może generować hałas poniżej 25 dB. Użytkownik może także „wycisnąć” pełne 25 W TGP w trybie niestandardowym bez obaw o throttling.

Lenovo Legion Go (źródło: Lenovo)

Energię do pracy zapewni zaś akumulator o pojemności 49,2 Wh, który można naładować do 70% w mniej niż pół godziny. Ponadto konsola obsługuje tzw. ładowanie obejściowe – gdy użytkownik podłączy ładowarkę podczas gry, będzie ona zasilała urządzenie bez ładowania baterii, aby nie generować nieprzyjemnego, dodatkowego ciepła i nie niszczyć niepotrzebnie ogniwa.

Na pokładzie Legion Go znajdują się również slot na kartę pamięci microSD (maksymalna obsługiwana pojemność to 2 TB), dwa złącza USB-C (USB 4.0; jedno na dole i drugie na górze) ze wsparciem dla DisplayPort 1.4 i Power Delivery 3.0 oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i dwa głośniki o mocy 2 W. Konsola ma wgrany system Windows 11, a łączność obsłużą Bluetooth 5.2 i WiFi 6E. Urządzenie bez kontrolerów ma wymiary 210x131x20 mm, a z kontrolerami 299x131x41 mm.

Legion Go (źródło: Lenovo)

Lenovo Legion Go trafi do sprzedaży 31 października 2023 roku w cenie od 799 euro (równowartość ~3570 złotych). W pakiecie klienci dostaną 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass Ultimate i „duże zniżki” w sklepie Gamesplanet na wybrane gry.

Laptop Lenovo Legion 9i – specyfikacja, cena, dostępność

Producent podkreśla, że to jego pierwszy gamingowy laptop z 16-calowym ekranem. Firma zastosowała w tym urządzeniu wyświetlacz Mini-LED o rozdzielczości do 3200×2000 pikseli (proporcje 16:10) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 165 Hz, czasem reakcji na poziomie 3 ms, obsługą 100% palet Adobe i DCI-P3 oraz jasności 1200 nitów. Ponadto ekran wspiera Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC i VESA DisplayHDR (do 1000).

Legion 9i (źródło: Lenovo)

Na pokładzie Legion 9i (16″, 8) znalazło się też miejsce dla procesora Intel Core i9-13980HX, odrębnej karty graficznej (maksymalnie NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6), kości RAM DDR5 Dual Channel (32 GB 6400 MHz lub 64 GB 5600 MHz – w zależności od wersji), dysku PCIe 4.0 NVMe SSD o pojemności do 2 TB, kamery 1080p, dwóch głośników 2 W z Nahimic Audio, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, klawiatury z klawiszami o skoku 1,5 mm i podświetleniem RGB oraz akumulatora o pojemności 99,99 Wh (od 0 do 70% w 30 minut, od 0 do 100% w 80 minut).

Lenovo Legion 9i (źródło: Lenovo)

Warto też wspomnieć, że Lenovo Legion 9i (16″, 8) ma zintegrowany system chłodzenia cieczą, dzięki czemu ma być w stanie osiągnąć maksymalne 230 TDP. Utrzymać temperatury na odpowiednim poziomie pomogą też trzy wentylatory i 6333 oddzielne otwory wlotowe. Ponadto producent podkreśla „inteligencję urządzenia, która umożliwia głębokie zanurzenie”. O co chodzi? O to, że chip Lenovo LA-2 AI liczy klatki na sekundę w grach i dostosowuje moc procesora oraz grafiki, aby było ich jak najwięcej.

Legion 9i (źródło: Lenovo)

Ponadto chip Lenovo LA-2 AI synchronizuje podświetlenie RGB w laptopie z obrazem na ekranie, natomiast oprogramowanie Tobii Horizon odpowiada za śledzenie głowy użytkownika, nawet gdy nie ma założonych słuchawek, aby zapewnić doświadczenie dźwięku przestrzennego, co ma dodatkowo „wciągnąć” w rozgrywkę.

Laptop Lenovo Legion 9i trafi do sprzedaży w październiku 2023 roku w cenie od 4499 euro (~20130 złotych). Wraz z urządzeniem klienci dostaną trzymiesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate.