Ten smartfon to materiał na hit. Ma świetny wygląd i specyfikację

Nieczęsto na widok jakiegoś smartfona klient woła chcę go! W tym przypadku tak właśnie może być, bowiem model ten nie tylko świetnie wygląda, ale też – a może nawet przede wszystkim – ma bardzo dobrą specyfikację, która spełni oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników. Wisienką na torcie jest cena tego urządzenia.

iQOO Neo 6 SE to smartfon, który może stać się bestsellerem

To zdecydowanie propozycja z wysokiej półki, choć nieco niższej niż iQOO Neo 6, który zadebiutował niemal miesiąc temu. Mimo wszystko iQOO Neo 6 SE ociera się o segment high-end, a AnTuTu zapewne zaliczy go do grona sub-flagowców. Jego specyfikacja z pewnością jednak spełni oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników.

iQOO Neo 6 SE (źródło: vivo)

Smartfon wyposażono bowiem w bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz, w zależności od konfiguracji, 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR4x i 128 GB albo 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Ponadto producent zadbał o efektywne odprowadzanie ciepła – odpowiada za to wielowarstwowy system, w skład którego wchodzą m.in. kilka arkuszy grafitu i komora parowa.

To jednak nie jedyne, mocne strony tego smartfona. Na jego pokładzie znajdują się bowiem również głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio (oczywiście nie zabrakło też Hi-Res Audio Wireless) oraz X-osiowy silnik wibracyjny i dwukomorowy akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować z mocą nawet 80 W (przez port USB-C – USB 2.0; do 100% w 30 minut).

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji również wyświetlacz o wspaniałych parametrach. Producent zdecydował się w tym modelu na ekran OLED E4 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który w dodatku potrafi osiągnąć prędkość śledzenia dotyku na poziomie nawet 1200 Hz! W grach to nieoceniona możliwość, gdy liczy się każda milisekunda.

Wyświetlacz w smartfonie iQOO Neo 6 SE cechuje się również przekątną 6,62 cala, rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), współczynnikiem kontrastu 6000000:1, lokalną jasnością szczytową na poziomie 1300 nitów i 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Do tego obsługuje jeszcze format HDR10+, więc trudno mieć do niego jakiekolwiek uwagi.

iQOO Neo 6 SE (źródło: vivo)

Smartfon będzie kusił klientów również swoimi możliwościami fotograficznymi. Na jego przodzie znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0, natomiast na tyle zestaw 64 Mpix (f/1.89) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Ponadto odda im do dyspozycji m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych i moduł NFC.

Cena smartfona iQOO Neo 6 SE zaczyna się w Chinach już od 1999 juanów (równowartość ~1330 złotych) za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Wersja 8 GB/256 GB kosztuje natomiast 2299 juanów (~1530 złotych), a 12 GB/256 GB – 2499 juanów (~1665 złotych).