Tak właśnie wyglądałby iPhone 13 w pancernej wersji

Apple nie produkuje smartfonów typu rugged, aczkolwiek nie przeszkadza to właścicielom iPhone’ów korzystać z nich przy „brudnej robocie” i w warunkach, do których nie są w pełni przystosowane. Tak wyglądałby iPhone 13 w pancernej wersji, gdyby tylko Apple zdecydowało się taki model przygotować. Zrobił to jednak ktoś inny.

Tak właśnie wyglądałby iPhone 13 w wersji rugged

Apple nigdy nie wprowadziło na rynek „pancernego iPhone’a” ani innego urządzenia. To się może jednak zmienić w niedalekiej przyszłości, ponieważ chodzą słuchy o Apple Watchu w wytrzymałej obudowie, której niestraszne będą deszcz, śnieg, błoto czy jeszcze inne, niesprzyjające elektronice czynniki zewnętrzne oraz okoliczności.

Nic natomiast nie wskazuje na premierę iPhone’a we wzmocnionej obudowie – ani w najbliższej, ani w dającej się przewidzieć przyszłości. Jeden z konkurentów postanowił jednak zainspirować się projektem modelu iPhone 13 i zaanonsował smartfon, który wyraźnie do niego nawiązuje (z pewnością nieprzypadkowo), ale jest urządzeniem klasy rugged.

Oukitel WP20 (źródło: AliExpress)

Oukitel WP20, bo o nim mowa, ma żywcem wyjętą z iPhone’a 13 wyspę z aparatami. Przynajmniej pod względem stylistycznym, gdyż ich specyfikacja nie dorasta do pięt parametrom aparatów w obiekcie inspiracji. Główny aparat ma rozdzielczość 20 Mpix i matrycę Samsung, natomiast drugi odpowiada za zbieranie informacji o głębi. Zabrakło tu obiektywu ultraszerokokątnego i optycznej stabilizacji obrazu.

Przód smartfona zajmuje wyświetlacz o przekątnej 5,93 cala i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli (proporcje 20:9), który nie ma notcha, ale ma za to dość szerokie ramki dookoła, szczególnie na górze i dole. Można jednak na to przymknąć oko, w końcu to urządzenie klasy rugged, aczkolwiek mimo wszystko trzeba zauważyć, że na rynku pojawiły się podobne konstrukcje z ekranami z notchem.

Wiadomo też, że „iPhone 13 rugged” wyposażono w akumulator o pojemności 6300 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do 550 godzin pracy w trybie czuwania, 55 godzin rozmów, 9,5 godzin odtwarzania wideo lub 60 godzin odtwarzania muzyki. Urządzenie fabrycznie będzie pracowało pod kontrolą systemu Android 12.

Oukitel WP20 (źródło: AliExpress)

Ponadto specyfikacja smartfona obejmować będzie m.in. procesor MediaTek Helio A22 wraz z 4 GB RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie, dual SIM i miejsce na kartę microSD o pojemności do 128 GB.

Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress za ~1090 złotych (z VAT). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne. Producent dodaje ładowarkę w zestawie.