Z czym kojarzy się Wam wiosna? Na pewno z oczekiwanym po zimie ociepleniem, długimi spacerami i po prostu przyjemną aurą, która pozwala na obcowanie z odradzającą się przyrodą. W tym roku do zestawu skojarzeń dodajcie smartfony marki Motorola, gdyż od teraz dostępne są one w niższych cenach!

Reklama

Nowy smartfon z okazji wiosny to wcale nie taki zły pomysł. Oto bowiem wokół nas pojawia się coraz więcej kwiatów czy zielonych liści, a w takiej sytuacji niezbędny może okazać się smartfon z dobrym aparatem. Poza tym piesza lub rowerowa wycieczka zawsze może okazać się ciekawsza z wykorzystaniem technologii. Jeżeli podpisujecie się pod powyższym, to powinniście zapoznać się z promocją na urządzenia marki Motorola.

Motorola Moto G50 5G

Motorola obniżyła ceny swoich smartfonów

Właśnie dlatego o Waszą uwagę chce powalczyć Motorola. Firma przygotowała akcję „Wiosną Kwitną Rabaty”, dzięki której możecie zaopatrzyć się w najpopularniejsze modele tej marki w niższej cenie. Poniżej prezentujemy listę sześciu urządzeń producenta, biorących udział w promocji wraz z nowymi, lepszymi cenami:

moto g50 w cenie 799 złotych,

moto g60s w cenie 999 złotych,

moto g60 w cenie 1199 złotych,

moto g200 5G w cenie 1699 złotych,

moto edge 20 lite w cenie 1499 złotych,

moto g31 w cenie 799 złotych (w promocji od 11 maja).

Czym cechują się powyższe modele? Zdaniem marki, każdy z nich jest zdolny do zaspokojenia fotograficznych potrzeb użytkowników, jak również tych związanych z wytrzymałością baterii i bezbłędnym, płynnym działaniem. Jeżeli interesuje Was ekran OLED, aparat o rozdzielczości 50 Mpix i bateria o pojemności 5000 mAh, to moto g31 powinna przypaść Wam do gustu. Tym bardziej, że jej cena nie należy do wysokich. Jeśli natomiast zwykliście stawiać na możliwie najmocniejsze rozwiązania, to koniecznie zapoznajcie się z naszą recenzją Motoroli moto g200 5G.

Promocja potrwa do 19 maja 2022 roku i będzie dostępna u wybranych partnerów producenta, tj. m.in. sklepach Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD.