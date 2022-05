Robot sprzątający w domu to czysta przyjemność. Dosłownie!

Akcja partnerska

Wykonywanie obowiązków domowych bez wsparcia technologii może być wyzwaniem. Całe szczęście, że część z nich można powierzyć zautomatyzowanym urządzeniom i mieć więcej czasu dla siebie. Roboty sprzątające z serii Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 chętnie przejmują inicjatywę w sprzątaniu podłóg, lecz taki automatyczny odkurzacz potrafi o wiele więcej.

Roboty sprzątające zauważalnie rozwinęły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wiele osób wciąż kojarzy je z pierwszymi tego typu produktami, które nie były tak wydajne, jak obecnie dostępne na rynku rozwiązania. Nie było wówczas również mowy o nakładkach mopujących umożliwiającym sprzątanie na mokro, zaś automatyzacje, jeśli w ogóle były dostępne, ograniczały się wyłącznie do ustalenia godziny sprzątania.

Świetnie odkurza i nie tylko

W przypadku Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 sprawa wygląda o wiele lepiej, a codzienne sprzątanie mieszkania przestaje być problematyczne. Urządzenie oferuje moc ssania na poziomie 2700 Pa i jest wyposażone w szczotkę główną z gęstych włókien, dzięki czemu robot radzi sobie ze sprzątaniem wszystkich powierzchni, a nawet szczelin w podłodze.

Sporo pomaga również usprawniony system mopowania ciśnieniowego, dzięki któremu usuwanie kurzu i mniejszych plam nie stanowi dla robota żadnego wyzwania. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 ma elektronicznie sterowany zbiornik na wodę o pojemności 250 ml, pozwalający na umycie nawet 150 m2 bez konieczności jego uzupełniania.

Zautomatyzuj swój dzień

Robot sprzątający to urządzenie, które jest w stanie dostosować się do harmonogramu domowników, by zmaksymalizować wygodę korzystania z niego. Aplikacja Xiaomi Home, z poziomu której można sterować odkurzaczem Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, umożliwia wykorzystanie pełni potencjału tego sprzętu.

Z jej poziomu użytkownik może zdefiniować harmonogram sprzątania z uwzględnieniem poszczególnych dni tygodnia oraz intensywności odkurzania. Może się to wydawać zbędne, lecz pozwala wpasować cykl sprzątania w nasz harmonogram – robota można skonfigurować tak, by sprzątał ze średnią intensywnością podczas naszego pobytu w biurze, zaś z maksymalną mocą po zakończeniu niedzielnych porządków.

Jeśli pracujemy w domu możemy zaplanować sprzątanie w trybie cichym na godzinę przed zakończeniem zmiany, dzięki czemu urządzenie nie będzie przeszkadzać nam w wykonywaniu obowiązków, a my będziemy mogli codziennie cieszyć się czystymi podłogami.

Aplikacja Xiaomi Home pozwala także na tworzenie zaawansowanych automatyzacji wykorzystujących pozostałe urządzenia z ekosystemu producenta. A tych jest naprawdę sporo i ogranicza nas tu jedynie wyobraźnia. Detektory ruchu, czujniki drzwi, kamery, przyciski – lista jest długa, a możliwości spore. Pozwala to zaplanować sprzątanie na moment naszego wyjścia z domu w określonych godzinach lub rozpoczęcie sprzątania pomieszczenia po długim przytrzymaniu znajdującego się w nim przycisku.

Wygodę użytkowania robotów sprzątających Xiaomi dodatkowo zwiększa obsługa asystentów głosowych – dzięki wsparciu Asystenta Google i Alexy oraz funkcji Skrótów Siri możemy rozpocząć, wstrzymać lub zakończyć sprzątanie za pomocą komendy głosowej.

Czysta przyjemność na każdą kieszeń

Współczesne roboty sprzątające są w stanie perfekcyjnie wpasować się w nasz codzienny harmonogram dnia i ułatwić wykonywanie obowiązków domowych. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 równocześnie odkurza i mopuje podłogi, zwiększając skuteczność sprzątania, zaś zaawansowane automatyzacje w aplikacji Xiaomi Home pozwalają włączyć urządzenie do domowego ekosystemu inteligentnych urządzeń. Dostosowanie cyklu sprzątania do swoich potrzeb daje możliwość cieszenia się czystymi podłogami każdego dnia. Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na inne obowiązki domowe, oddać się swoim pasjom lub po prostu odpocząć.

W ofercie producenta znalazły się aż cztery modele robotów sprzątających z tej serii, co pozwala wybrać urządzenie na każdą kieszeń, dostosowane do naszych potrzeb. Najtańszy z nich, model Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, kosztuje 1099 złotych i z pewnością zainteresuje osoby poszukujące taniego, lecz skutecznego odkurzacza. Model podstawowy oraz wariant z dopiskiem Pro – kosztujące, odpowiednio, 1499 i 1999 złotych – oferują nieco więcej funkcji i ulepszone systemy nawigacji i sprzątania.

Najbardziej wymagający użytkownicy z pewnością zainteresują się natomiast Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, do którego można dokupić dedykowaną stację opróżniającą, dzięki której odkurzanie mieszkania staje się jeszcze bardziej bezobsługowe. Cena robota została ustalona na 2299 złotych, a stacji opróżniającej na 1099 złotych.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak sprawują się nowe odkurzacze Xiaomi, zajrzyjcie do recenzji na łamach oiot.pl. Wkrótce pojawią się tam wrażenia z użytkowania modelu podstawowego oraz Ultra, natomiast od pewnego czasu możecie przeczytać teksty dotyczące najtańszego z robotów oraz wariantu z dopiskiem Pro.

