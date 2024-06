Nowy rodzaj Paczkomatu zawita do Polski. InPost rusza z pilotażem

InPost zapowiedział pilotaż nowych urządzeń paczkowych. Autonomiczne Paczkomaty mają pojawić się m.in. w dwóch miastach Polski. Będą wyposażone w panele fotowoltaiczne na dachach oraz magazyny energii.

Paczkomaty z fotowoltaiką i magazynem energii

Firma InPost kojarzona jest przede wszystkim z dostawami przesyłek do Paczkomatów. Maszyny te, złożone z licznych skrytek, pozwalają na wygodne odbieranie oraz nadawanie paczek. Urządzenia lokowane są w pobliżu miejsc użyteczności publicznej, bloków, sklepów, stacji benzynowych, a nawet na lotniskach. Taka lokalizacja jest dogodna zarówno dla odbierających i nadających przesyłki, jak i samego przedsiębiorstwa. Aby maszyna paczkowa mogła funkcjonować, konieczne jest podłączenie jej do sieci elektrycznej.

InPost zapowiedział, że do tradycyjnych urządzeń dołączą teraz nowe – Autonomiczne Paczkomaty. Maszyny te zostaną wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na dachu, a także w magazyny energii, aby w czasie nocy czy podczas mniej słonecznych dni maszyna nadal nie potrzebowała dostępu do zasilania. Dzięki temu urządzenie można będzie umieścić w dowolnie wybranej lokalizacji, bez względu na dostępność sieci elektroenergetycznej.

Co istotne dla nas – użytkowników – nowe maszyny nie będą pozbawione funkcji standardowych urządzeń paczkowych. Nowe wydania cechują się natomiast zoptymalizowanym zużyciem energii elektrycznej: przykładowo po zmierzchu Paczkomaty mają redukować swoje oświetlenie do 30% mocy.

Autonomiczny Paczkomat (źródło: InPost)

Pilotaż InPostu w Europie

Nowe Autonomiczne Paczkomaty, w ramach pilotażu, ulokowane zostaną w Polsce, a także na terenie Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Co istotne, na czas tego próbnego przedsięwzięcia obok ekologicznych wersji będą stawiane tzw. maszyny matki. Będą one podłączane do sieci i wyposażone w funkcję ładowania akumulatorów Autonomicznych Paczkomatów na wypadek kiepskich warunków atmosferycznych.

Wybór krajów również nie jest przypadkowy – InPost pragnie wypróbować rozwiązania w lokalizacjach o różnych warunkach pogodowych, aby jasno określić możliwości rozbudowy sieci o nowe maszyny.

Pilotaż obejmuje łącznie dziewięć maszyn na terenie naszego kraju – w Krakowie i w Gdańsku. Z kolei na terenie Florencji od maja br. funkcjonują trzy tego typu urządzenia. Jak zaznacza przedsiębiorstwo, dotychczas nie było konieczności, aby w tamtejszej lokalizacji wymieniać baterię. W Londynie działają dwie maszyny, a we Francji w okolicy miasta Lille jeszcze w tym miesiącu do sieci ma zostać włączonych dziewięć Paczkomatów.

Nowe rozwiązanie InPostu to kolejny krok w kierunku redukcji śladu węglowego. Firma ma zamiar do 2040 roku przeprowadzić dekarbonizację jako jedno z siedmiu przedsiębiorstw na świecie w sektorze logistycznym.