Nowa odsłona aplikacji Banku Millennium. Co się zmieni?

Bank Millennium zapowiedział właśnie wdrożenie nowej wersji swojej aplikacji mobilnej. Pojawi się w niej wiele przydatnych funkcji, które z pewnością ucieszą użytkowników. Kiedy klienci banku otrzymają dostęp do zaktualizowanej aplikacji?

Bank Millennium udostępnia nową wersję aplikacji

W najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku Millennium wprowadzono szereg zmian, które mają usprawnić jej działanie. Elementy nawigacyjne zostały przeniesione z panelu bocznego do ikon umieszczonych na dole ekranu, co umożliwia łatwiejszy dostęp do kluczowych sekcji. Zawartość aplikacji zorganizowano w cztery główne kategorie: Płatności, Produkty, Ofertę oraz Więcej, gdzie dostępne są dodatkowe produkty banku.

Bank Millennium zdecydował się również na aktualizację stron produktowych, takich jak konta, karty czy lokaty, wprowadzając nowe funkcje, w tym możliwość podglądu wszystkich danych karty po dodatkowej autoryzacji. W lewym górnym rogu aplikacji znajduje się nowa sekcja profilowa, która umożliwia użytkownikom edytowanie danych osobowych, przeglądanie dokumentów i umów, szybki kontakt z konsultantem oraz przełączanie się na profil firmowy, jeśli klient takim dysponuje.

Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów postawiliśmy na ewolucję zamiast rewolucji. Zmieniamy elementy aplikacji w zgodzie z najnowszymi rynkowymi trendami i standardami. Nawet jeśli produkty, które oferujemy, bywają nieco bardziej złożone, to sama aplikacja bankowa powinna być równie prosta i intuicyjna jak szereg innych, z których korzystamy na co dzień. Cieszy nas, że ten cel udaje się konsekwentnie realizować, a nasze pomysły spotykają się z uznaniem i pozytywnym odbiorem. Przeprowadziliśmy wiele badań z użytkownikami, żeby mieć pewność, że zmiany, które proponujemy są zgodne z ich potrzebami i wznoszą aplikację na jeszcze wyższy poziom. Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej

Kiedy klienci otrzymają dostęp do aplikacji?

Bank Millennium w swoim komunikacie stwierdził, że pierwsi użytkownicy zaczną otrzymywać dostęp do zaktualizowanej wersji aplikacji od połowy czerwca. Dzisiaj mamy już 17 czerwca, a więc teoretycznie proces udostępniania powinien się już rozpocząć. Bank ma jednak nieco zaskakującą politykę, jeśli chodzi o kolejność, w jakiej klienci dostaną nową wersję programu. Dlaczego?

Jesteś klientem Banku Millennium od wielu lat? No to na nową wersję aplikacji sobie poczekasz. W pierwszej kolejności skorzystać będą mogli z niej „nowi klienci, którzy dopiero zawierają relację z Bankiem Millennium”, a pozostałym zostanie ona udostępniania stopniowo. Cały proces aktualizacji ma zakończyć się w sierpniu br. Nowa wersja programu dostępna będzie zarówno dla użytkowników systemu Android, jak i iOS.