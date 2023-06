Nowy smartfon Tecno zaskoczy Cię pojemnością baterii

Chińska firma Tecno, która niedawno oficjalnie ogłosiła swoje wejście na polski rynek, właśnie zaprezentowała swój kolejny smartfon. Tecno Pova 5, bo to właśnie on jest tutaj bohaterem, to urządzenie, które pod niektórymi względami jest w stanie pozytywnie zaskoczyć. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Specyfikacja Tecno Pova 5

Za aspekty wizualne odpowiada tu ekran o przekątnej 6,78 cala, zatem nie będzie to urządzenie dla osób lubiących małe smartfony. Nie będzie to też telefon dla miłośników OLED-ów, gdyż producent zastosował panel IPS LCD. Ma on rozdzielczość Full HD+, a konkretniej 2460 x 1080 pikseli i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Z wyświetlaczem zintegrowano także 8-megapikselowy aparat do selfie umieszczony w otworze.

W kwestii wrażeniem multimedialnych, smartfon zapewnia także głośniki stereo z dźwiękiem przestrzennym DTS Sound. Na pokładzie znalazł się także liniowy silnik wibracyjny osi Z. Istnieje więc szansa, że do oglądania filmów i słuchania muzyki urządzenie będzie spisywać się co najmniej zadowalająco.

Sercem Pova 5 jest wykonany w litografii 6 nm procesor MediaTek Helio G99, zatem patrząc na to nietrudno się domyślić, iż mamy do czynienia z urządzeniem z niższej-średniej półki. Wraz ze wspomnianym układem kooperuje 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Podzespoły są chłodzone przez dodatkową komorę parową o dużej wielkości.

Tecno Pova 5 (fot. materiały producenta)

Dla wielu istotniejsza może okazać się jednak informacja, że w tym smartfonie nie ma modemu 5G – w ten został wyposażony wyższy model Pova 5 Pro.

Urządzenie zasilane jest przez akumulator o naprawdę pokaźnej wielkości 6000 mAh ze wsparciem dla przewodowego ładowania o maksymalnej mocy 45 W. Taka moc ma pozwolić na uzyskanie 50% baterii już po upływie 21 minut, a pełne naładowanie powinno zająć godzinę. Co ciekawe, smartfon może też zwrotnie ładować inne urządzenia poprzez przewód USB-C z mocą do 10 W.

Tecno Pova 5 został wyposażony w aparat o rozdzielczości 50 Mpix z dodatkowym detektorem głębi, zatem na próżno szukać tutaj ultraszerokiego kąta.

Wygląd, który może przyciągnąć wzrok

Patrząc na nowy smartfon Tecno, nie da się ukryć, że jego wygląd ma w sobie coś, co może się spodobać niejednemu potencjalnemu użytkownikowi. Jak twierdzi producent, zastosowano tutaj futurystyczny design nazwany Turbo Mecha. Urządzenie dostępne będzie w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim oraz złotym.

Oprócz podstawowej wersji, firma zaprezentowała także limitowaną, specjalną edycję Pova 5 Free Fire Edition, inspirowaną mobilną grą Garena Free Fire.

Cena i dostępność

Wedle informacji producenta, Tecno Pova 5 będzie póki co dostępny tylko w Południowo-wschodniej Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Niestety, na ten moment nie wiemy nic na temat dostępności urządzenia na polskim rynku.

Firma nie podała też konkretniej ceny, za jaką będzie oferować model Pova 5 na wymienionych rynkach, zatem pozostaje jedynie czekać na szersze informacje.