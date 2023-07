Nowe słuchawki nauszne JBL mają funkcję adaptacyjnej redukcji hałasu. Czyli co?

Technologie aktywnej redukcji hałasu to w większości nowych słuchawek absolutny must-have. Jedynie najtańsze akcesoria nie są wyposażane w takie funkcje. A ponieważ najnowsza propozycja JBL do tanich nie należy, słusznie spodziewamy się w niej zastosowania ANC.

Hałas nie ma znaczenia. Muzyka ma

Zakładając na uszy słuchawki za kilkaset złotych, oczekujemy dwóch rzeczy: dobrej jakości dźwięku oraz przyzwoitego systemu aktywnej redukcji hałasu. JBL stara się zapewnić i jedno, i drugie w nowym modelu Tune 770 NC.

Producent chwali się specjalnym systemem ANC, który nazwano adaptacyjną redukcją hałasu. Jak podaje, jest to funkcja pozwalająca wyciszyć to, co niepożądane podczas słuchania muzyki, na przykład rozpraszające odgłosy.

Jednocześnie słuchawki umożliwiają podsłuchanie tego, co naprawdę chcielibyśmy usłyszeć, na przykład w sytuacji, gdy ktoś niespodziewanie zwraca się do nas z pytaniem, rozpoczynając rozmowę. Wtedy przydaje się opcja VoiceAware. Za jej pomocą ustawimy poziom słyszalności głosu użytkownika podczas konwersacji.

JBL Tune 770 NC (fot. JBL)

Jakość dźwięku i specyfikacja JBL Tune 770 NC

Producent chwali się, że nowe słuchawki mogą działać nawet do 70 godzin (z wyłączonym ANC) lub 44 godziny z włączonym ANC. Zaledwie po 5 minutach pod ładowarką, będą w stanie działać kolejne 3 godziny. Pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Akcesorium podłączy się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, dzięki czemu nawet oglądając film na tablecie, nie przegapimy połączenia ze sparowanego smartfona.

JBL Tune 770 NC (fot. JBL)

Nowe nauszniki JBL korzystają z Bluetooth 5.3. Na późniejszym etapie otrzymają aktualizację OTA, umożliwiającą obsługiwanie odbierania wysokiej jakości LE Audio. W aplikacji producenta możliwa jest personalizacja wrażeń odsłuchu, wraz z korektorem graficznym.

Słuchawkami można sterować za pomocą wspomnianej już apki, a także przycisków na nauszniku. Cała konstrukcja jest składana, więc w razie czego, nie zajmie zbyt dużo miejsca w torbie podróżnej czy plecaku.

Sprzęt wyceniono na 599 złotych. Poniżej znajduje się pełna specyfikacja słuchawek JBL Tune 770 NC: