Cashback u Samsunga! Średniopółkowe smartfony ze zwrotem 300 lub 400 złotych

Producenci smartfonów najchętniej przeznaczają na promocje smartfony klasy flagowej. Wszak nie jest trudno „zbić” nieco cenę urządzenia, które normalnie kosztuje kilka tysięcy złotych. Co innego, gdy rozchodzi się o znacznie tańsze sprzęty. Wtedy te 3 czy 4 stówki mniej robią różnicę.

Cashback dla nie-flagowców

U Samsunga niemal zawsze funkcjonuje jakaś promocja związana ze zwrotem pieniędzy na konto po zakupie jakiegoś urządzenia. Jak nie topowe smartfony Galaxy S, to tablety. Jak nie tablety, to smartwatche. Jak nie smartwatche, to słuchawki Bluetooth. Jak nie słuchawki…

No właśnie, do tej pory raczej rzadko widywaliśmy w takich akcjach smartfony ze średniej i niższej półki. Może to dlatego, że tworzenie okazji na tańsze modele specjalnie nie kalkulowało. Interesująca jest więc najnowsza z promocji.

W zależności od tego, czy bardziej nas interesuje Galaxy A54 5G, czy Galaxy A34, możemy odzyskać za zakup nowego smartfona 400 lub 300 złotych. Jak?

Warunki promocji

Cashback rządzi się kilkoma podstawowymi prawami. Pierwsza sprawa to to, że smartfon trzeba kupić w terminie od 3 lipca do 23 lipca 2023 roku u jednego z partnerów handlowych biorących udział w promocji. Standardowo, są to popularne elektromarkety, z wyłączeniem Pracowniczego Sklepu Samsunga, ale włącznie ze sklepem na Allegro i – co raczej oczywiste – oficjalnym sklepem internetowym producenta. Pełną listę znajdziemy na stronie promocji.

Następnie należy aktywować smartfon w dniach od 3 lipca do 30 lipca, a następnie uruchomić aplikację Samsung Members w nowym urządzeniu i zarejestrować swój smartfon. Odpowiedni formularz znajdziemy w zakładce „Korzyści”. Rejestracja musi zostać zakończona do 6 sierpnia.

Reszta leży już po stronie Samsunga. Firma ma 14 dni na zwrot kwoty zależnej od wybranego modelu urządzenia, licząc od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Ze strony promocji dowiadujemy się też dodatkowych szczegółów – zwrócę uwagę na dwa najważniejsze:

Pula nagród nie jest ograniczona ;

; Jeden uczestnik może otrzymać w promocji maksymalnie dwa zwroty, z zastrzeżeniem, że za zakup określonego modelu produktu należny jest jeden zwrot (tj. jeden za Galaxy A34, jeden za Galaxy A54). W przypadku, gdy klient kupi np. dwa produkty Galaxy A34, może otrzymać tylko jeden zwrot.

7 Ocena 7.5 Ocena

Czy to opłacalna opcja? Cóż – i tak, i nie.

Tak – jeśli lubimy zbierać punkty w oficjalnym sklepie Samsunga lub możemy połączyć tę promocję z innymi okazjami z elektromarketów. Nie – jeśli rzucimy okiem na alternatywne ceny ze sklepów, które nie biorą udziału w akcji. W nich można dostać takiego Galaxy A34 już za niecałe 1300 złotych, a więc wyraźnie taniej niż 1599 złotych po uwzględnieniu cashbacku Samsunga.

Wybór jest, jak zawsze, Wasz. Nie zapomnijcie przyjrzeć się też naszej sekcji recenzji. Niewykluczone, że w podobnej cenie spodoba się Wam całkiem inny smartfon.

Tu znajdziecie pełny regulamin akcji.