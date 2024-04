Zobacz, jak będzie wyglądała Sony Xperia 1 VI. Japończycy idą w zaparte

Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Ja bym dodał do tego wygląd smartfonów Sony. Właśnie mamy możliwość zobaczyć, jak będzie wyglądała Xperia 1 VI – w jej designie nie ma nic, co by Was zaskoczyło.

Tak będzie wyglądała Sony Xperia 1 VI

Japończycy znani są ze swojego zachowawczego postępowania i niechęci do częstego zmieniania wyglądu swoich smartfonów. To polityka podobna do strategii Apple, która się sprawdza, lecz Sony sprzedaje znacznie mniej Xperii i być może ich „odstający” od współczesnych standardów wygląd ma coś w tym wspólnego.

Mimo to nie zapowiada się na to, aby Japończycy zamierzali zmienić swój styl projektowania. W sieci pojawiły się dziś rendery modelu Xperia 1 VI – wygląda on identycznie jak Xperia 1 V, która z kolei nie różni się diametralnie od Xperii 1 II… z 2020 roku.

Wielu osobom podoba się to, jak wyglądają Xperie, ale takich osób jest za mało. A nie oszukujmy się – duża część klientów „kupuje oczami” i nawet jeśli dany sprzęt nie jest najlepszy w swojej kategorii lub cenie, to i tak decyduje się na jego zakup, bo im się po prostu podoba. Być może rewolucyjna zmiana wzornictwa pobudziłaby sprzedaż Xperii.

Xperia 1 VI mimo wszystko będzie mniej konserwatywna od poprzedniczek

Choć na pierwszy rzut oka Xperia 1 VI wygląda kropka w kropkę jak Xperia 1 V, to w jej przypadku Japończycy zdecydowali się na diametralną – jak na nich – zmianę. Otóż będzie ona pierwszym modelem z tej serii z ekranem o proporcjach innych niż 21:9 – producent zdecydował się na krótszy i szerszy wyświetlacz o proporcjach 19,5:9.

Co więcej, wraz z proporcjami zmieni się rozdzielczość ekranu – Japończycy zrezygnowali z 4K na rzecz WQHD+. Niektórym osobom może się to nie spodobać, ale raczej nie sposób uznać tego za dyskwalifikujący downgrade. Znaczącą zmianą będzie również (w końcu!) wydłużenie wsparcia – Xperia 1 VI ma otrzymywać aktualizacje przez 5 lat.

Data premiery nowego flagowca japońskiej marki nie została jeszcze ujawniona, ale spodziewamy się jej w ciągu najbliższych tygodni.