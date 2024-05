To będzie dobre: błyskawiczne przenoszenie danych między smartfonami na Androidzie

Powiedzmy, że mamy stary smartfon na Androidzie i chcemy przenieść z niego dane do nowego. Nie jest to specjalnie skomplikowane, ale potrafi być czasochłonne. Google chce ten proces przyspieszyć.

Przenoszenie danych między Androidami

Obecnie chcąc przerzucić dane z jednego urządzenia z Androidem na drugie, nie powinniśmy mieć z tym większych problemów. Po uruchomieniu nowego telefonu powinien przywitać nas kreator, pomagający w migracji, w zasadzie tłumacząc proces krok po kroku za pomocą jasnych poleceń.

Z technicznego punktu widzenia, przenoszenie gigabajtów danych potrafi być jednak czasochłonne – i to właściwie bez większego znaczenia, czy wybierzemy połączenie kablowe, czy bezprzewodowe. To po prostu trwa i wie to każdy, kto choć raz przeprowadzał taką operację.

Smartfony z Androidem dopiero „uczą się” szybkiego przenoszenia danych i kont, które oferuje Apple podczas zmiany starszego iPhone’a na nowszy. Wieść niesie, że Google zajmuje się już odpowiednią funkcją.

Przez kabel czy bezprzewodowo? Tak

Członkowie redakcji Android Authority zauważyli w systemie Android nowe zapisy dotyczące narzędzia przywracania danych. Wydaje się, że Google pracuje nad przydatną opcją jednoczesnego korzystania z łączności przewodowej oraz Wi-Fi podczas migracji z jednego telefonu na drugi. Oczywiście użytkownik wciąż będzie miał pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób i jak szybko będą przerzucane dane.

Inną interesującą funkcją wydaje się być przywracanie danych z innego urządzenia na aktualnie używany sprzęt z Androidem, nawet jeśli jest już on skonfigurowany. W takim wypadku nie będzie konieczne przywrócenie systemu do stanu początkowego, zanim smartfon przyjmie nowy zestaw danych. Informacje z dwóch urządzeń zostaną po prosu połączone.

Najbardziej interesuje mnie szybkie przenoszenie danych przy pomocy przewodu oraz sieci domowej. Przynajmniej w założeniu, znacznie poprawiłoby to komfort przerzucania zdjęć i filmów między starszym smartfonem a nowszym. Co prawda nie zmieniam telefonów jak rękawiczek, ale redaktorzy, którzy w Tabletowo zajmują się testowaniem smartfonów na co dzień, zapewne byliby bardzo wdzięczni, gdyby przenoszenie zasobów trwało krócej.