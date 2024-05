Ranking najpopularniejszych smartfonów na świecie. Straszny beton

Agencja Counterpoint Research opublikowała najnowszy ranking smartfonowych bestsellerów. Można powiedzieć, że jest czarno-biały, bo w zestawieniu obecni są jedynie dwaj producenci. Zresztą jak zwykle.

Najlepiej sprzedające się smartfony w I kwartale 2024 roku

Na pierwszym miejscu w rankingu bestsellerowych smartfonów uplasował się iPhone 15 Pro Max, czyli flagowiec z aktualnej oferty Apple. Urządzenia tego producenta znalazły się również na trzech kolejnych pozycjach: na podium mamy podstawowy model iPhone 15 oraz ten z dopiskiem Pro, a czwartą lokatę zajmuje nieco starszy iPhone 14. Jakby tego było mało, to jeszcze przy ósmej pozycji zapisana została Piętnastka z Plusem.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max (fot. Tabletowo.pl)

Dopiero piątym miejscem musiał zadowolić się Samsung, ze swoim topowym modelem Galaxy S24 Ultra. Jako szósty uplasował się tani Galaxy A15 5G (który nie zdołał spełnić moich oczekiwań), a na kolejnej – Galaxy A54. Pierwszą dziesiątkę zamykają: podstawowy Galaxy S24 oraz Galaxy A34. Jak więc widzisz, w TOP 10 – tradycyjnie już – zabrakło przestrzeni dla jakiegokolwiek innego producenta: poza zabetonowaną dwójką (Apple i Samungiem) nie ma nic.

Samsung Galaxy S24 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Nie tylko to się nie zmienia. Wciąż też na samym szczycie listy smartfonowych bestsellerów znajdują się modele z kategorii premium i jak zwykle ponad połowa urządzeń w TOP 10 należy do tej grupy (klasyfikowanej przez Counterpoint Research jako sprzęt kosztujący co najmniej 600 dolarów – równowartość ~2400 złotych). Tym razem jednak dwa (a nie jeden) spośród takich modeli pochodzą z katalogu Samsunga. Południowokoreański producent ma więc powody do zadowolenia.

źródło: Counterpoint Research

Czy ktoś zakończy wreszcie ten duopol?

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy aspekt. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że wszystkie modele w rankingu TOP 10 oferują dostęp do sieci 5G. To pokazuje dość wyraźnie, że ten standard absolutnie zaczął już obowiązywać. W notce prasowej przedstawiciele agencji Counterpoint Research nie ukrywają, że nie jest to dla nich żadne zaskoczenie i prognozują, że już niebawem do rankingu mogą wkroczyć wreszcie inni producenci.

Ja nie jestem co do tego przekonany. Żaden producent nie cieszy się obecnie aż tak dużą popularnością jak Apple i Samsung, a jeśli już, to nie ma tak rozległej sieci dystrybucji. A nawet jeśli już ma niewiele mniejszą, to wypuszcza masę różnych modeli, nierzadko też o różnych nazwach na różnych rynkach. Lider zestawienia powstrzymuje się od takich działań, a to niewątpliwie sprzyja umacnianiu pozycji poszczególnych urządzeń.