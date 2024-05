Sam się mocno zastanawiam. Wjechały dobre promocje na Chromebooki!

W największych sklepach z elektroniką w Polsce można natknąć się na promocje związane z różnymi modelami Chromebooków. Jedne umożliwiają zakup urządzeń w dobrej cenie, a inne oferują korzystny cashback.

Chromebook za 999 złotych

Stawkę najnowszych promocji otwiera oferta na model Acer Chromebook 315. Sprzęt ten nigdy nie był specjalnie drogi i często można było go spotkać w promocjach takich jak ta, więc nie jest dziwnym, że ten budżetowy laptop z systemem Chrome OS dorobił się tytułu najpopularniejszego Chromebooka w Polsce.

Notebook ponownie dostępny jest w przyjemnej cenie 999 złotych. Specyfikacja nie powala, bo mamy tutaj tylko 8 GB RAM, 128 GB pamięci na system i dane oraz raczej oszczędny, dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4500 (2,8 GHz) z 4 MB pamięci cache. Do tego ekran to matowy IPS z rozdzielczością Full HD (1920 x 1080 pikseli), ale ponownie: mówimy tu o bazowym modelu za tysiaka.

Sprzęt można znaleźć w sklepach takich jak x-kom czy Komputronik.

Albo 500 złotych na kartę podarunkową, albo z powrotem na konto

Jeszcze lepsza promocja – przynajmniej w mojej ocenie – dotyczy modeli Chromebook Plus 515 oraz Chromebook Plus 514. W przypadku tego pierwszego można nawet wybrać sobie opcję prezentu. Do wyboru są dwie:

kupując laptop w RTV EURO AGD, otrzymamy kartę podarunkową 500 złotych na dowolne zakupy (szczegóły w Regulaminie)

kupując laptop w x-kom za 2499 złotych, skorzystamy z cashbacku na konto – również w wysokości 500 złotych.

Chromebook Plus 515 (źródło: Acer)

Ponadto cashback obowiązuje także w x-kom przy zakupie modelu Chromebook Plus 514 za 2499 złotych. I jest to coś, czym jestem w stanie się zainteresować, ze względu na to, że nie potrafię już z satysfakcją użytkować laptopów bez podświetlanej klawiatury. W wypadku obu wspomnianych wersji, można wygodnie korzystać z laptopa także po zmroku. Więcej informacji, w tym dokładnie rozpisane warunki otrzymania zwrotu części zainwestowanych środków, znajdziemy w Regulaminie.

Zakładając, że potrzebujemy laptopa do podstawowych zastosowań obejmujących pracę przez przeglądarkę internetową i zależy nam na długim czasie pracy na baterii, notebooki z systemem Chrome OS sprawdzą się doskonale.

Jest jeszcze jedna opcja na tańsze Chromebooki Acera, ale dotyczy już dość wąskiego grona. Chodzi o nauczycieli klas IV-VIII, a także pedagogów, wychowawców świetlic szkolnych, nauczycieli bibliotekarzy czy nauczycielek na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Osoby z tego grona mogą otrzymać środki w postaci bonu 2500 złotych brutto na zakup laptopa w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!