Realme ujawnia nowe słuchawki. Jak zagrają Buds Air 6?

Marka Realme bez fajerwerków pokazała w Chinach nowe słuchawki Buds Air 6 oraz Air 6 Pro. Choć dokładna cena i dostępność nie są jeszcze znane, opublikowano parametry najnowszych urządzeń, które w przyszłości mają pojawić się na rynku.

Technologie w nowych Realme Buds Air 6

Wraz z zapowiedzią nadchodzącego na chiński rynek smartfona realme GT Neo 6 technologiczny gigant po cichu pochwalił się specyfikacją dwóch modeli nowych słuchawek dousznych. Realme Buds Air 6 to urządzenie umożliwiające 6-godzinne słuchanie wybranych treści audio na jednym ładowaniu w trybie ANC (aktywnej redukcji szumów). Z kolei dedykowane etui ładujące obsługuje technologię szybkiego ładowania oraz gwarantuje w sumie 40 godzin odtwarzania.

Słuchawki Buds Air 6 (źródło: Realme)

Jedna z najnowszych propozycji chińskiego producenta została wyposażona w dynamiczny przetwornik 12,4 milimetra. Jak twierdzi producent – dzięki takiej konstrukcji możliwe jest osiągnięcie wyraźnych tonów, zarówno średnich, jak i wysokich, zachowując przy tym „szokujący bas”.

Słuchawki Buds Air 6 (źródło: Realme)

Nowe słuchawki zostały odznaczone certyfikatem Hi-Res, świadczącym o emisji wysokiej rozdzielczości dźwięków. Ponadto nowe sprzęty audio zyskały dostęp do LHDC 5.0, zapewniając tym parametrem dostęp do niskiego opóźnienia. Słuchawki obsługują również ANC, czyli aktywną redukcję szumów, ograniczając hałas do 50 decybeli, a także ultraszerokopasmową redukcję szumów emitowanych w częstotliwości 4000 Hz. Sprzęt korzysta też ze sztucznej inteligencji, gwarantując wyraźny dźwięk podczas rozmów i ma być dostępny w trzech kolorach – Serenity Green, Titanium Sky Orange oraz Purple.

Słuchawki Buds Air 6 (źródło: Realme)

Wyższa wersja, która zagra jeszcze dłużej

Wersja Buds Air 6 Pro jest dość podobna podstawowej edycji jednak zyskała kilka ulepszeń. Słuchawki te zostały wyposażone w głośnik niskotonowy o wielkości 11 milimetrów oraz 6-milimetrowy głośnik wysokotonowy o mikropłaskim kształcie. W tym przypadku LHDC został zastąpiony LDAC, co sprawia, że emitowane dźwięki dają użytkownikowi jeszcze lepsze wrażenia.

Słuchawki Buds Air 6 Pro (źródło: Realme)

Wersja Pro została wyposażona w nieco lepszą baterię, która pozwala na 7,5 godziny odtwarzania muzyki. Z kolei etui pozwala na wydłużenie działania urządzenia do 40 godzin. Dzięki technologii szybkiego ładowania w ciągu zaledwie 10 minut słuchawki zyskują energię wystarczającą na kolejne 7 godzin odtwarzania treści.

Realme Buds Air 6 Pro, w przeciwieństwie do uboższej wersji, zyskały też dostęp do przestrzennych efektów dźwiękowych 3D. Wyższa edycja produkowana jest w kolorze Galaxy Titanium oraz Glacier Silver.

Ceny zostaną zapewne podane w późniejszym terminie.