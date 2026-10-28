Taki smartfon Samsunga byłby spełnieniem marzeń wielu osób. Ma jednak mocnego konkurenta

Samsung przygotowuje smartfon, który może być spełnieniem marzeń wielu osób. Niestety, równocześnie trwają prace nad jego konkurentem, a zwycięzca tego nieformalnego pojedynku ma być tylko jeden.

Samsung pracuje nad dwoma nowymi składanymi smartfonami, ale do sprzedaży ma trafić tylko jeden z nich

Samsung Galaxy Z Fold 8 odniósł – nie bójmy się użyć tego określenia – spektakularny sukces (takiej popularności tego modelu podobno nie spodziewał się nawet sam producent). Koreańczycy najwyraźniej zamierzają pójść za ciosem, ponieważ – jak twierdzi jeden z informatorów z Korei Południowej – pracują nad dwoma nowymi konstrukcjami o podobnej formie, lecz dość istotnie różniącymi się pod względem specyfikacji.

Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Pierwszy z nowych, aktualnie testowanych modeli jest większy niż Samsung Galaxy Z Fold 8, w związku z czym ma ekrany o większych przekątnych. Dla przypomnienia, protoplasta tej linii ma wewnątrz 7,6-calowy wyświetlacz i 5,5-calowy na zewnątrz. Nie są jednak znane konkretne wartości.

Druga z testowanych konstrukcji gabarytowo jest podobna do obecnie dostępnego Samsunga Galaxy Z Fold 8, ale równocześnie ma „lekko obniżone parametry”. Wskazuje to, że – teoretycznie – taki smartfon mógłby być nieco tańszy, ewentualnie tak samo drogi jak „Ósemka” w dniu premiery, której następca prawdopodobnie będzie droższy (ponieważ nie zapowiada się na zmianę sytuacji na rynku pamięci).

Przywoływany informator twierdzi jednak, że do sprzedaży trafi tylko jeden z opisywanych powyżej modeli – obok „standardowego” Samsunga Galaxy Z Fold 9. Decyzja ma zostać podjęta „wkrótce”.

Samsung Galaxy Z Fold 9 będzie miał raczej większego, a nie tańszego brata

Sytuacja działu mobilnego Samsunga – delikatnie mówiąc – nie jest obecnie najlepsza, ponieważ pojawiły się informacje, że Koreańczycy walczą o to, aby utrzymać rentowność tego biznesu. Aktualnie – podobno – firma nie zarabia na sprzedaży smartfonów.

Patrząc z tej perspektywy, wydaje się bardziej prawdopodobne wprowadzenie na rynek większego modelu w (nieco) wyższej cenie, który zapewni wyższą marżę. Poza tym mówi się, że iPhone Duo 2. generacji może mieć większe ekrany – wewnętrzny miałby 7,9-8,1 cala.

W tej sytuacji Samsung mógłby uważać „Galaxy Z Fold 9+” za jego bezpośredniego konkurenta, równocześnie oferując podobnego składaka w mniejszej formie, która w końcu podbiła serca klientów (którzy niekoniecznie muszą chcieć kupić większy, już mniej poręczny model; ewentualnie po prostu wolą wydać mniej niż więcej).

Na koniec warto przypomnieć, iż niedawno pojawiła się informacja, że w 2027 roku Samsung planuje wprowadzić na rynek aż 6 modeli z serii Galaxy Z. Wśród nich wymieniano Galaxy Z Fold 9 Pro, ale prawdopodobnie chodzi o „Galaxy Z Fold 9 FE” lub „Galaxy Z Fold 9+” (ten ostatni, jeśli ostatecznie trafi na rynek, jak najbardziej może mieć dopisek „Pro”, a nie „plusa” w nazwie).