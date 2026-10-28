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Promocje

Samsung ma już pierwszą promocję na Black Friday 2026. Opłaca się

Grzegorz Dąbek·
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Promocje
Samsung ma już pierwszą promocję na Black Friday 2026. Opłaca się

Nie rozpoczął się jeszcze nawet listopad, a Samsung już ogłosił pierwszą promocję na Black Friday 2026. Trzeba jednak przyznać, że propozycja producenta z Korei Południowej jest atrakcyjna.

Kiedy jest Black Friday 2026?

Black Friday (w Polsce używa się też nazwy Czarny Piątek) przypada zawsze na pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia (które z kolei w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest w czwarty czwartek listopada) i zwykle jest to ostatni piątek listopada (aczkolwiek zdarzają się wyjątki, jeśli 1 listopada to czwartek).

W 2026 roku Black Friday wypada 27 listopada, a przynajmniej formalnie, ponieważ – już od lat – producenci i sklepy urządzają black weeki, a nawet black months (i to nie tylko w listopadzie…), całkowicie wypaczając ideę, jaka pierwotnie stała za Black Friday.

W związku z tym klienci też często mają wątpliwości, czy ta „czarnopiątkowa” promocja aby na pewno jest korzystna, choć akurat w Polsce (i całej Unii Europejskiej) ocenić to pomaga dyrektywa Omnibus, obowiązująca od 2023 roku. Zobowiązuje ona sprzedawców m.in. do podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Od niej też musi być liczona wysokość rabatu, a nie – na przykład – od pierwotnej ceny czy ceny sugerowanej.

Pierwsza promocja Samsunga na Black Friday 2026

Producent z Korei Południowej jest jednym z wspomnianych wyżej wyjątków. Już teraz oferuje bowiem pierwszą promocję na Black Friday 2026. W oficjalnym sklepie internetowym oraz w aplikacji Samsung Shop zainteresowani klienci mogą kupić – do 4 listopada 2026 roku – voucher o wartości 300 złotych za 100 złotych, który będzie można wykorzystać od 5 listopada do 1 grudnia 2026 roku.

Gdzie kupić?

Kup voucher o wartości 300 złotych za 100 złotych

ok. 100 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 października 2026)
Samsung
Zawiera linki afiliacyjne.

W tym dniach bowiem dostępne mają być promocje na Black Friday 2026 (który – przypominam – formalnie wypada dopiero 27 listopada), przygotowane przez Samsunga. Należy jednak pamiętać, że zakupiony do 4 listopada 2026 roku voucher będzie można wykorzystać wyłącznie przy zakupach na kwotę minimum 2500 złotych. Ponadto jeden voucher można wykorzystać na jeden produkt w ramach jednego zamówienia.

Warto też wiedzieć, że klient ma prawo zwrócić voucher w ciągu 14 dni od zakupu. Jeżeli tego nie zrobi i nie wykorzysta go w trakcie akcji promocyjnej Samsung Black Friday 2026, południowokoreański producent automatycznie zwróci wydane 100 złotych – do 16 grudnia 2026 roku.

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