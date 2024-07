17000 smartfonów Samsunga za darmo. To nie oszustwo

Producent z Korei Południowej stworzył specjalną edycję modelu Samsung Galaxy Z Flip 6. Na tym jednak nie koniec – Koreańczycy postanowili darować ją blisko 17000 (słownie: siedemnaście tysięcy) osobom.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 doczekał się specjalnej edycji z okazji letnich igrzysk olimpijskich, które oficjalnie rozpoczną się 26 lipca 2024 roku. Koreański producent jest jednym ze sponsorów tego wydarzenia, na dodatek nie po raz pierwszy znajduje się w takim gronie.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition ma obudowę w kolorze żółtym i choć w takim samym dostępny jest też w sprzedaży „zwykły” Galaxy Z Flip 6, to na dolnej zewnętrznej części nadrukowano – obok logotypu producenta – logo olimpiady i paraolimpiady.

Ponadto w zestawie dodawana jest wkładka Flipsuit wykonana ze skóry i zaprojektowana razem z Berluti – luksusową marką modową z Paryża (odpowiada ona za stroje reprezentantów Francji, w jakich pokażą się na ceremonii otwarcia). Oprócz tego w skład zestawu wchodzi (w większości) przezroczyste etui ochronne.

Smartfon Samsung za darmo dla prawie 17000 osób

Specjalna edycja Galaxy Z Flip 6, stworzona z okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu, nie trafi do sprzedaży. Producent z Korei Południowej postanowił rozdać blisko 17 tysięcy egzemplarzy uczestnikom zawodów, które rozpoczną się 26 lipca 2024 roku w stolicy Francji.

Koreańczycy podkreślają, że to pierwszy przypadek w historii, gdy sportowcy otrzymają nowy sprzęt przed jego rynkową premierą (dla przypomnienia: aktualnie trwa przedsprzedaż Galaxy Z Flip 6 – nie jest jeszcze dostępny w sklepach). Co więcej, również po raz pierwszy w historii, zawodnicy będą mogli wziąć go ze sobą na podium, podczas gdy wcześniej uczestnikom zawodów zabraniano branie ze sobą osobistych przedmiotów, w tym telefonów, na ceremonię wręczania medali.

Producent informuje również, że specjalnie z myślą o nich fabrycznie zainstalowano pełen pakiet ekskluzywnych usług i przydatnych aplikacji, takich jak Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024 i Transport Accred. W Samsung Wallet znajdują się z kolei przepustki-vouchery na bezpłatne napoje w automatach rozmieszczonych na terenie całej wioski olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz na przejazdy transportem publicznym w Paryżu i jego regionie. To efekt współpracy z Coca-Cola Company i Île-de-France Mobilités (IDFM).

Do tego do każdy egzemplarz dostarczany jest z kartą eSIM z pakietem 100 GB internetu (z dostępem do 5G) – to z kolei efekt współpracy z operatorem Orange. Urządzenia są też objęte dwuletnią międzynarodową gwarancją producenta.