Ten Galaxy Z Flip 6 kosztuje prawie 40 tysięcy złotych. Skąd ta cena?

Samsung Galaxy Z Flip 6 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych składanych smartfonów na rynku. Już podstawowy wariant nie należy do najtańszych, ale cena specjalnej edycji tego modelu osiągnęła na portalach aukcyjnych astronomiczne… 40 tysięcy złotych. Co sprawia, że ten smartfon jest tak wyjątkowy i dlaczego jego cena jest aż tak wysoka?

To wyjątkowy Samsung Galaxy Z Flip 6

Zanim przyjrzymy się temu, co czyni tę edycję wyjątkową, warto przypomnieć, jakie podzespoły kryją się w standardowym modelu Galaxy Z Flip 6. Smartfon wyposażony jest w składany 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2640×1080 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 3 wspierany przez 12 GB RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazł się także 50 Mpix aparat główny, 12 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 10 Mpix kamerka do selfie.

Dzisiaj mowa jednak nie o standardowym, ale wyjątkowym składanym smartfonie Samsunga, zaprojektowanym z okazji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Producent stworzył niemal 17 tysięcy egzemplarzy Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition, które były rozdawane sportowcom oraz członkom „rodziny olimpijskiej” podczas Igrzysk w Paryżu. Model ten charakteryzuje się unikatowym, żółtym kolorem obudowy oraz ekskluzywnym skórzanym etui Flipsuit, które jest dostępne tylko dla tej wersji.

Skąd tak wysoka cena olimpijskiego Galaxy Z Flipa 6?

Cena olimpijskiego Galaxy Z Flip 6 na aukcjach internetowych w serwisie E-Bay dochodzi do niemal 40 tysięcy złotych, czyli kosztuje prawie 8 razy więcej niż standardowa wersja. Poza unikatowym wyglądem urządzenie ma eSIM z 100 GB danych 5G, która była przydatna dla uczestników igrzysk, a także aplikacje ułatwiające poruszanie się po olimpijskich obiektach i dostęp do środków komunikacji miejskiej w Paryżu.

Aukcja z olimpijską wersją Z Flip 6 (zrzut ekranu: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Niewątpliwie dla kolekcjonerów i miłośników sportu ten smartfon może być najlepszym pamiątkowym gadżetem, który ma szansę na uzyskanie jeszcze wyższej wartości w przyszłości. Dodatkowo fakt, że jest to edycja limitowana, której nie można kupić w normalnej sprzedaży, znacząco wpływa na cenę.

Jesteście może zainteresowani takim egzemplarzem?