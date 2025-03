Bolt wdraża nowe metody weryfikowania pasażerów i kierowców

Aplikacja Bolt oferuje dwie nowe funkcje. Jedna z nich pozwoli na przeprowadzenie weryfikacji kierowcy i pasażera. Druga natomiast pomoże kierowcy jeszcze łatwiej trafić w miejsce odbioru klienta.

Aplikacja Bolt z nową funkcją weryfikacji

Bolt to superaplikacja dla mobilności, w której szybko i łatwo zorganizujesz sobie przewóz samochodem, zamówisz jedzenie czy zarezerwujesz hulajnogę. Tym razem firma zwiększa poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz kierowców oferujących transport, wprowadzając na platformę nowe funkcje weryfikacji przejazdów.

Zdarzają się sytuacje, szczególnie w zatłoczonych lub ciemnych miejscach, w których pasażer wsiada do samochodu innego niż zamówił. Aby uniknąć tego typu zdarzeń, Bolt wdraża nową metodę sprawdzania, czy dany pojazd został zamówiony przez właściwą osobę. Rozwiązaniem tym jest generowanie czterocyfrowych kodów odbioru bezpośrednio w aplikacji użytkownika. Funkcja ta jest dostępna po jej włączeniu w ustawieniach bezpieczeństwa apki.

Kody odbioru do weryfikacji (źródło: Bolt)

Zasada działania jest dość prosta i intuicyjna – gdy pasażer wsiada do pojazdu, aplikacja Bolt generuje specjalny kod, który wyświetlany jest na ekranie zamówienia przejazdu. Kierowca zostaje poinformowany o konieczności zweryfikowania kodu po potwierdzeniu dotarcia w miejsce odbioru danego pasażera. Osoba zamawiająca przejazd musi podać wygenerowany kod prowadzącemu – jeśli ten zostanie poprawnie zweryfikowany, przejazd będzie mógł się rozpocząć.

Wyślij zdjęcie do kierowcy Bolta, żeby szybciej Cię odnalazł

To jednak nie koniec nowych metod weryfikacji. Bolt wdraża także możliwość udostępnienia zdjęcia miejsca, w którym pasażer oczekuje na przejazd. Oznacza to, że klient będzie mógł bezpośrednio do kierowcy (na czacie) przesłać zdjęcia punktów orientacyjnych znajdujących się w lokalizacji, w której oczekuje na pojazd. Metoda ta ma ułatwić odnalezienie pasażera.

Funkcja ta dostępna jest wtedy, gdy pojazd zbliża się do punktu odbioru. Wystarczy przejść do czatu i kliknąć w ikonę aparatu, a następnie wykonać zdjęcie i przesłać je do kierowcy.

Niedawno w aplikacji pojawiła się również funkcja „Zaufane osoby do kontaktu”. Dzięki niej kierowca i pasażer mogą w apce wpisać numery telefonu swoich bliskich, z których skorzysta firma, jeśli nie będzie mogła skontaktować się z właścicielem konta. Sposób ten ma zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i pozwolić na szybsze reagowanie podczas incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Wśród opcji ochrony pasażera i kierowcy można również znaleźć np. udostępnianie lokalizacji, przyciski łączące z numerem alarmowym czy włączanie nagrywania dźwięku podczas jazdy.