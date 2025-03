Kupisz ten smartfon i wszyscy będą Ci zazdrościć. Robi wrażenie, szczególnie w takiej cenie

Do sprzedaży w Polsce trafił najsmuklejszy smartfon na świecie z zakrzywionym ekranem. Wrażenie robi jednak nie tylko jego grubość – polska cena Infinix Hot 50 Pro+ jest bardzo przystępna.

Infinix Hot 50 Pro+ to najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem

W 2025 roku na rynku zadebiutują co najmniej dwa super smukłe smartfony – Samsung Galaxy S25 Edge oraz iPhone 17 Air (finalna nazwa tego ostatniego wciąż nie jest znana). Już teraz do sprzedaży w Polsce trafił jednak Infinix Hot 50 Pro+, który jest najsmuklejszym smartfonem z zakrzywionym ekranem na świecie.

Jego grubość wynosi zaledwie 6,8 mm, co oznacza, że jest on smuklejszy niż iPhone 6, który wciąż dzierży miano najcieńszego iPhone’a w historii. Pozostałe wymiary Infinix Hot 50 Pro+ to 164,10 mm (wysokość) i 74,43 mm (szerokość). Smartfon waży tylko 162 gramy, więc jest nie tylko super smukły, ale też lżejszy niż większość modeli na rynku.

Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji oraz (w większości) obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2436×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60 i 120 Hz, a także ekranowym czytnikiem linii papilarnych. W okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza producent umieścił aparat z matrycą 13 Mpix. Na tyle znajduje się zaś 50 Mpix z poczwórną lampą błyskową.

Infinix Hot 50 Pro+ (źródło: infinixstore.eu)

Moc obliczeniową zapewnia procesor MediaTek Helio G100 (bez modemu 5G) wraz z 8 GB RAM LPDDR4X. Pamięć wbudowana typu UFS 2.2 ma zaś pojemność 256 GB i można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD. Ponadto smartfon oferuje głośniki stereo z dźwiękiem JBL, Hi-Res Audio i DTS, wsparcie dla kodeka Widevine L1+, dual SIM (2x nano SIM) i moduł NFC.

Infinix zainstalował fabrycznie w tym modelu system Android 14 z nakładką XOS 14.5, a do tego wyposażył go w akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W (do 50% w 26 minut). Co ważne: ładowarka znajduje się w zestawie (podobnie jak etui ochronne i słuchawki przewodowe), a ponadto dostępna jest opcja ładowania zwrotnego o mocy 10 W.

8.5 Ocena

Warto na koniec jeszcze wspomnieć, że Infinix Hot 50 Pro+ jest odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54.

Polska cena Infinix Hot 50 Pro+ może być dla Ciebie (pozytywnym) zaskoczeniem

Sugerowana cena tego modelu została ustalona na 1099 złotych, ale na przykład w sklepie infinixstore.eu kupicie go za 1097 złotych (za zapisanie się do newslettera dostaniecie kod rabatowy o wartości 20 złotych), a w RTV Euro AGD już za 999 złotych.

Przy okazji polskiej premiery modelu Hot 50 Pro+ poinformowano, że w ciągu dwóch lat Infinix sprzedał w Polsce 300 tysięcy smartfonów.