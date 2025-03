Program NaszEauto po pierwszym miesiącu. Rząd podał statystyki

Program NaszEauto funkcjonuje od początku lutego 2025 roku. Natomiast teraz rząd pochwalił się pierwszymi danymi, które przedstawiają zainteresowanie tym programem.

Program NaszEauto w liczbach po pierwszym miesiącu

Pod koniec stycznia rząd zapowiedział program NaszEauto. Następnie, 3 lutego, został on uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest promowanie elektromobilności poprzez dopłacanie do zakupu samochodu elektrycznego. Warto jeszcze dodać, że maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 40 tys. złotych, aczkolwiek koniecznie jest spełnienie kilku punktów. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

W związku z tym, że minął już ponad miesiąc od startu, to możemy przejść do podsumowania pierwszych tygodni funkcjonowania programu. Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska, poinformował, że w pierwszym miesiącu od uruchomienia programu złożono 1322 wnioski na około 39 mln złotych. W tej liczbie jest 126 wniosków z Kartą Dużej Rodziny i 225 złożone przez osoby z niższym dochodem. Dowiedzieliśmy się również, że w ramach programu zezłomowano 186 wyeksploatowanych pojazdów

Budżet całego programu wynosi 1,6 mld złotych. Oznacza to, że obecnie wydano około 2,4% całej sumy. Wypada jeszcze wspomnieć, że program kończy się około połowy 2026 roku. Okres zawierania umów trwa do 30 czerwca 2026 roku, a okres wydatkowania środków do 31 sierpnia 2026 roku.

Rząd ma plany związane z rozwojem infrastruktury

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, oprócz podania powyższych statystyk dotyczących programu NaszEauto, wspomniało o kolejnych programach mających napędzić elektromobilność. Pierwszy z nich zakłada wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężarowych. Dotyczy on tras TEN-T, a do tego ładowarki mają pojawić się przy centrach logistycznych, bazach eksploatacyjnych czy terminalach intermodalnych.

Budżet na realizację wspomnianego programu wynosi 2 mld złotych, a w ramach pierwszego naboru przewidziano do 1 mld złotych. W założeniach ma on przyczynić się do budowy, rozbudowy lub przebudowy około 550 ogólnodostępnych stacji ładowania. Nabór wniosków ruszy 31 marca 2025 roku. W planach jest również budowa lub rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby stacji ładowania o dużych mocach.

Z kolei drugi z zapowiedzianych programów ma ruszyć w drugim kwartale 2025 roku. Będzie on dotyczył wsparcia zakupu/leasingu elektrycznych ciężarówek z kategorii N2 lub N3. Przypominam, że kategoria N2 dotyczy pojazdów o masie od 3,5 do 12 ton. Z kolei DMC dla N3 to ponad 12 ton.