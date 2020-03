Nadchodzi Samsung Galaxy A41. Takiego średniaka klienci z chęcią kupią

Samsung Galaxy A40 był jednym z pięciu najlepiej sprzedających się smartfonów w Europie w 2019 roku (w samej Polsce również cieszył się ogromną popularnością). Wkrótce na rynku zadebiutuje kolejny model z tej serii, Galaxy A41, i chętnych na pewno na niego nie zabraknie.

Samsung Galaxy A41

Każdy kolejny smartfon z serii Galaxy A jest coraz lepiej wyposażony, co niewątpliwie cieszy, bowiem jeszcze do niedawna Samsungowi zarzucało się, że jego nieflagowe modele nie oferują tak dużo nowoczesnych rozwiązań jak urządzenia konkurencji. Galaxy A41 może być kolejnym po Galaxy A30s, pozytywnym zaskoczeniem.

W sieci pojawiły się nieoficjalnie, aczkolwiek bardzo prawdopodobne, bo pochodzące z wiarygodnego źródła, rendery nowego smartfona z serii Galaxy A, które zdradzają wiele informacji na jego temat. Wynika z nich, że Galaxy A41, w przeciwieństwie do zaprezentowanych już oficjalnie Galaxy A51 i Galaxy A71, zostanie wyposażony w wyświetlacz typu Infinity-U, tj. z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części, a nie okrągłym otworem. Według źródła, ekran ma mieć przekątną od 6 do 6,1 cala, czyli będzie nieco większy niż panel w Galaxy A40 (5,9 cala). Nie pozostanie to bez wpływu na wymiary całości – sprzęt ma mierzyć 150x70x7,9 mm (podczas gdy poprzednik 144,4×69,2×7,9 mm).

Z wyświetlaczem zintegrowany zostanie również czytnik linii papilarnych. W zasadzie mogliśmy się tego spodziewać, ponieważ podobny skaner odcisków palców Samsung zastosował już w Galaxy A30s. Galaxy A41 zaoferuje także potrójny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 Mpix na panelu tylnym. Na przodzie podobno znajdzie się zaś 25 Mpix „oczko” do selfie i rozmów wideo. Na pokładzie nie zabraknie też 3,5 mm złącza słuchawkowego i portu USB-C oraz Dual SIM.

Z poprzednich doniesień wynika, że Samsung Galaxy A41 zostanie także wyposażony w ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6x ARM Cortex-A55 1,95 GHz; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P65 z układem graficznym ARM Mali-G52 i 4 GB RAM. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.

Na razie nie wiemy, kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy A41, ale jego premiery można się spodziewać w każdej chwili. Dla przypomnienia, Galaxy A40 kosztował na start w Polsce 1149 złotych.

