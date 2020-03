W 2019 roku w Europie najchętniej kupowano smartfony Samsunga i iPhone’y

Na rynku funkcjonują dziesiątki różnych marek, które w jednych regionach mają silniejszą, a w innych słabszą pozycję, dlatego nie dziwi, że – na przykład – klienci w Stanach Zjednoczonych najczęściej kupują iPhone’y, a w obrębie MEA (Middle East & Africa) smartfony Samsunga. W Europie jest natomiast polaryzacja, jeśli chodzi o te dwie marki.

Agencja Counterpoint Research przygotowała bardzo interesujący raport, z którego dowiedzieliśmy się, że w 2019 roku najlepiej sprzedającym się smartfonem (w ujęciu globalnym) był iPhone XR. W TOP 10 znalazły się jeszcze cztery inne iPhone’y: na drugim miejscu iPhone 11, na szóstym iPhone 8, na ósmym iPhone 11 Pro Max, na dziewiątym iPhone 7, a na dziesiątym iPhone XS Max. W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla tylko jednego smartfona Oppo i trzech urządzeń z oferty Samsunga: Galaxy A50, Galaxy A10 i Galaxy A20 (odpowiednio na trzeciej, czwartej i siódmej pozycji).

Counterpoint Research zauważa też, że pomimo iż Huawei w 2019 roku był drugim pod względem wolumenu sprzedaży producentem smartfonów na świecie, to w TOP 10 najczęściej kupowanych modeli nie znalazło się ani jedno urządzenie z jego portfolio. Patrząc na poszczególne regiony wcale nie jest lepiej – do TOP 5 udało się załapać jedynie Huawei P30 i to tylko w Chinach.

Co jednak ciekawe, dane przedstawiane przez Counterpoint Research nie do końca pokrywają się z tymi, które opublikowała Omdia, bowiem ona w TOP 10 najpopularniejszych modeli smartfonów w 2019 roku wskazała już cztery urządzenia marki Samsung i jedno Redmi (Note 7), ale ponownie też ani jednego od Huawei (ani też Oppo).

Najlepiej sprzedające się smartfony w Europie w 2019 roku

Według Counterpoint Research, w minionym roku w Europie najlepiej sprzedawały się smartfony Samsunga i iPhone’y. Na pierwszym miejscu pod względem popularności znalazł się Galaxy A50 (5% całości sprzedaży), na drugim iPhone XR (4%), na trzecim iPhone 11, na czwartym Galaxy A10, a na piątym Galaxy A40. Co ciekawe, mimo że każdy z trzech ostatnich ww. modeli uzyskał po 3% udziałów, to na wykresie przy iPhonie jest nieco dłuższy pasek. CS nie precyzuje jednak, dlaczego tak jest, ale być może w grę wchodzą miejsca po przecinku, gdyż podobnie jest także w kilku innych miejscach.

Co ciekawe, TOP 5 najpopularniejszych smartfonów w Europie częściowo pokrywa się z preferencjami klientów Orange w 2019 roku, bowiem oni także bardzo często kupowali modele Galaxy A50, Galaxy A40 i Galaxy A10.

Źródło: Counterpoint Research