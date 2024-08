Najbardziej popularne serwisy social media w Polsce. Zwycięzców jest dwóch

Zastanawialiście się, ile czasu miesięcznie Polacy poświęcają na przeglądanie serwisów społecznościowych? Zgodnie z nowymi danymi statystycznymi – całkiem sporo!

Social media w Polsce

Zgodnie z najnowszym raportem Mediapanel opracowanym przez Wirtualnemedia.pl, lipiec upłynął Polakom na częstym zaglądaniu głównie do dwóch-trzech serwisów społecznościowych. Najwięcej użytkowników ma Facebook: używa go grubo ponad 24 mln osób z naszego kraju. To ponad 80% wszystkich użytkowników internetu w Polsce.

Pod względem liczby użytkowników na drugim miejscu uplasował się inny serwis konsorcjum Meta – Instagram. Realna liczba osób, które choć raz odwiedziły aplikację lub odpaliły wersję przeglądarkową wyniosła prawie 14,5 mln. To blisko połowa wszystkich tych, którzy spędzali czas w sieci w lipcu 2024 roku.

Na trzecim miejscu mamy TikToka z 13,5 mln użytkowników. Znacznie mniej popularne są portale X (8 mln), Pinterest (blisko 6 mln), Snapchat (5 mln) i LinkedIn (4,5 mln). Do zestawienia jakimś cudem załapał się Blogspot z bazą aktywnych użytkowników w liczbie 2864484, wyprzedzając nawet Reddita i Wykop, choć nie pod względem czasu spędzanego w serwisie. Ten wskaźnik jest bowiem znacznie bardziej łaskawy dla… właściwie każdego innego portalu.

Polakowi wzrok się klei do Facebooka i TikToka

Teraz rzućmy okiem nie na to, ilu jest użytkowników czołowych serwisów social media w Polsce, a na to, jak dużo czasu w nich spędzają.

Tu niekwestionowanym liderem jest TikTok – średni miesięczny czas poświęcany na oglądanie materiałów filmowych sięga prawie 19 godzin. Nawet Facebook nie może sięgnąć tak wysoko ustawionej poprzeczki (z czasem 14 godzin i 41 minut), a trzeba podkreślić, że platforma Zuckerberga wciąż mocno naciska na tworzenie i promowanie wideo.

Widać, że czas spędzany w apkach social media i przez przeglądarki bezpośrednio połączony jest właśnie z treściami typowo wizualnymi. Instagram, który siłą rzeczy zawiera też sporo zdjęć, przyciąga Polaka już „tylko” jakieś 5,5 godziny miesięcznie. Snapchat – na 3 godziny. Dalej jest już znacznie słabiej.

Platforma X zabiera nam średnio 1,5 godziny w skali miesiąca, Pinterest godzinę, Wykop pół godziny, a Reddit i LinkedIn około kwadransa. Blogspot przy łącznym średnim miesięcznym czasie około trzech minut to właściwie nic nieznaczący margines.

Zaskoczeń chyba brak. Po latach, w których słowo pisane w internecie miało jeszcze jakieś znaczenie, polski internet jest właściwie zawłaszczony przez kilka najpopularniejszych platform social media, inwestujących w rozwój treści wideo. Takie czasy.