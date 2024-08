Koniec portfela Masterpass od Mastercard. Zastąpi go nowa usługa

Mastercard rozsyła informacje użytkownikom portfela Masterpass o zmianie wykorzystywanej przez nich usługi na inną. Będzie to Click to Pay. Kiedy dostrzeżemy zmiany?

Masterpass od Mastercard wkrótce się zmieni

Masterpass to usługa płatności online, której właścicielem jest Mastercard. Charakteryzuje się interesującą cechą: dane swojej karty płatniczej (lub większej ich liczby) podajemy tylko raz – podczas rejestracji w usłudze. Następnie dokonując płatności w sklepach internetowych, możemy posłużyć się tą metodą mając pewność, że dany sklep nie będzie miał dostępu do numerów naszej karty.

To całkiem uspokajająca świadomość: wiedzieć, że w razie jakiegoś wycieku danych ze sklepu (co zdarzało się w przeszłości), dane naszej karty płatniczej są bezpieczne. Masterpass jest też o tyle praktyczne, że działa nie tylko przez przeglądarkę na komputerze, ale i z poziomu urządzeń mobilnych.

Jako użytkownik Masterpass otrzymałem mailem zapowiedź zmian, jakie dotkną tę usługę w najbliższym czasie.

Masterpass zamieni się w Click to Pay

Click to Pay działa właściwie na tych samych zasadach, co Masterpass. To właściwie nowsza wersja tej usługi, maksymalizująca wygodę i bezpieczeństwo dokonywania operacji online. Co zmiana oznacza dla użytkowników?

Od 10 września 2024 roku wszystkie nasze karty Mastercard, adres e-mail i numer telefonu zostaną przeniesione z portfela Masterpass do Click to Pay. Ułatwi to utworzenie profilu Click to Pay, który umożliwi zakupy w internecie wszędzie tam, gdzie Click to Pay jest dostępny.

Docelowo Masterpass zostanie kompletnie wyłączone. O konkretnym terminie Mastercard ma informować klientów w późniejszym terminie. Maksymalnie miesiąc później nasz stary portfel Masterpass oraz wszystkie powiązane z nim dane osobowe zostaną usunięte.

Jeśli nie wyrażamy zgody na przeniesienie danych z portfela Masterpass do Click to Pay, możemy zamknąć swój portfel po zalogowaniu się na stronie portfel.masterpass.pl. Trzeba jednak zrobić to do 9 września 2024 roku.

Więcej o Clink to Pay dowiecie się z poświęconej mu strony.