Xiaomi Smart Band 9 już w Polsce! Ta cena może Cię przekonać

Od prezentacji nowej opaski Xiaomi Smart Band 9 na chińskim rynku minął niecały miesiąc. Teraz nowość trafia także do Polski i można ją kupić w promocyjnej cenie. Co oferuje nowy Mi Band i ile trzeba za niego zapłacić?

Specyfikacja Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band, potocznie nazywany Mi Bandem, to opaska znana i uwielbiana przez wielu użytkowników. Można by rzec, że tradycją stały się już jej coroczne wydania. W lipcu br. wersja oznaczona numerem dziewięć pojawiła się na chińskim rynku. Na łamach portalu udało nam się jej już bacznie przyjrzeć, teraz natomiast wreszcie trafia do sklepów w Polsce!

Mi Band 9 to kolejne wydanie sportowej opaski. Choć o rewolucji w porównaniu do ósemki mówić trudno, zyskała one pewne ulepszenia. Smart Band 9, podobnie jak poprzednik, został wyposażony w 1,62-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Poprawiono jednak jasność wyświetlacza, która z 600 nitów urosła do 1200 nitów.

Najnowsza generacja smartbanda otrzymała większy akumulator o pojemności 233 mAh – dla porównania w zeszłorocznej wersji było to 190 mAh. Według producenta ulepszenie to sprawi, że opaska wytrzyma na jednym ładowaniu do 21 dni typowego korzystania, a proces ładowania trwa potrwa godzinę.

Wśród funkcji urządzenia można wspomnieć m.in. o wodoszczelności, analizie treningu, pulsoksymetrze czy krokomierzu. Xiaomi w nowym wydaniu poprawiło czujnik tętna oraz funkcję śledzenia snu.

Producent postawił również na nieco bardziej elegancki wygląd w porównaniu do poprzednika. Zmiany można dostrzec już w samej pastylce, która na bokach została wykończona matowym metalem, zeszlifowanym wokół ekranu.

(fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

Promocyjna cena opaski na start sprzedaży

Nowy Mi Band został już zauważony w polskich sklepach w aż czterech wersjach kolorystycznych – różowej, srebrnej, niebieskiej oraz – tradycyjnie – czarnej. Cena sugerowana wynosi 199 złotych, jednak w większości sklepów można opaskę kupić nieco taniej.

Promocyjna cena wynosząca 169 złotych obowiązuje w Media Expert. Trochę drożej – 179 złotych – zapłacimy w oficjalnym sklepie Xiaomi, RTV Euro AGD, X-kom, Mimarkt oraz Mi-home.

