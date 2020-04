Redmi Note 9S zadebiutował w Polsce! W tych cenach na pewno zainteresuje klientów

Światowa premiera Redmi Note 9S miała miejsce 23 marca 2020 roku. Smartfon trafił do sprzedaży również na platformie AliExpress, więc jest dostępny także dla klientów z Polski już od ponad tygodnia. Dziś jednak model ten oficjalnie wchodzi do naszego kraju. W tych cenach na pewno zainteresuje osoby, które będą szukały nowego smart-telefonu.

Redmi Note 9S – specyfikacja

Smartfon ten oferuje prawie wszystko, czego oczekuje przeciętny użytkownik. Redmi Note 9S ma na pokładzie duży, niemal „bezramkowy” wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, proporcjach 20:9, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i jasności 450 nitów, który zapewnia obsługę treści HDR10 i zajmuje 91% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). Przed zarysowaniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji (ten sam materiał pokrywa też tył i moduł aparatu).

Sercem Redmi Note 9S jest ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618, który zapewni w pełni wystarczającą przeciętnemu użytkownikowi wydajność. Właściciele tego smartfona będą mogli wybrać jedną z dwóch konfiguracji: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej lub z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Naturalnie nie zabrakło też obsługi kart microSD (o maksymalnej pojemności 512 GB).

Redmi Note 9S nie ma się również czego wstydzić w kwestii aparatów. Na przodzie, w okrągłym otworze w ekranie, umieszczono pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.48), natomiast na tyle poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 119° + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Moduł potrafi także nagrywać wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Użytkownicy Redmi Note 9S powinni też docenić obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego, portu podczerwieni i USB-C oraz żyroskopu i niehybrydowego Dual SIM (2x nano SIM + microSD) ze wsparciem dla Dual VoLTE. Na pokładzie smartfona naturalnie nie zabrakło również czytnika linii papilarnych (znajduje się on na bocznej krawędzi), w przeciwieństwie do modułu NFC (nie ma go). Całość zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 18 W (w zestawie znajdzie się zasilacz 22,5 W).

Redmi Note 9S ma wymiary 165,75×76,68×8,8 mm i waży 209 gramów (dla niektórych może być więc za ciężki, bowiem to naprawdę sporo). Obudowa urządzenia jest pokryta powłoką, która ma chronić przed przypadkowymi zachlapaniami.

Redmi Note 9S – cena w Polsce, dostępność

Sugerowaną cenę Redmi Note 9S w wersji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej ustalono na platformie AliExpress na 249 dolarów, natomiast konfiguracji 6 GB/128 GB na 279 dolarów. Po bezpośrednim przeliczeniu jest to (przy obecnym kursie) równowartość – odpowiednio – około 1040 i 1170 złotych.

Ceny w Polsce zostały natomiast ustalone na następujących poziomach:

1099 złotych za Redmi Note 9S 4 GB/64 GB,

1199 złotych za Redmi Note 9S 6 GB/128 GB.

Sprzedaż smartfona rozpocznie się w Polsce 7 maja 2020 roku.

Redmi Note 9S będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej Glacier White, niebieskiej Aurora Blue i szarej Interstellar Grey.

Źródło: Xiaomi

