Nowa definicja średniej półki – premiera Xiaomi Mi Note 10 Lite

Dawno temu Xiaomi określiło, jak powinno się robić niedrogie smartfony, budując swój wizerunek i potęgę na modelu Redmi Note 4, który łączył bardzo dobrą wydajność z rozsądną ceną. Seria Mi Note, która przesunęła się ostatnio w stronę średniej półki ma od dziś odmianę Lite, i odnoszę wrażenie, że jest to pewien ukłon w stronę starych, dobrych czasów.

Dobry, ale nie „za” dobry

Xiaomi Mi Note 10 zyskał całkiem niezłą notę 8,8/10 punktów w naszym redakcyjnym teście. Chiński producent zaprezentował dziś jego lżejszą wersję, czyli Mi Note 10 Lite. Zastosowanie nieco słabszych podzespołów na pewno pociągnie za sobą konsekwencje w postaci niższej ceny, do czego za chwilę przejdziemy. Z czego takiego Xiaomi zrezygnowało, by ją osiągnąć?

Wśród podzespołów, które pozostały niezmienione względem Mi Note 10 znajdziemy:

ekran AMOLED o przekątnej 6,47” i rozdzielczości 2340×1080 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G 2,2 GHz

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej

brak slotu na karty microSD

Dual SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz

Bluetooth 5.0

NFC

DUAL GPS i GLONASS

czytnik linii papilarnych w ekranie

port słuchawkowy

USB typu C

baterię 5260 mAh z szybkim ładowaniem 30 W

szklaną obudowę o wymiarach 74,2×157,8×9,67 mm i wadze 208 g

Wszystko to pozostało niezmienne względem Mi Note 10. Na czym więc polegają różnice?

Jedyne większe zmiany względem wersji podstawowej zaszły w kwestii aparatów. Mamy więc do czynienia z 64-megapikselową matrycą główną, dostarczaną przez Sony (IMX 686 – 1,6 μm). Kolejne matryce mają 8 Mpix (ultraszertokokątny obiektyw 120º), 5 Mpix (do zdjęć makro – 1,12μm) i 2 Mpix (do badania głębi kadru – 1,75 μm). Zestaw ten wspierany jest przez podwójną diodę LED.

Cena Xiaomi Mi Note 10 Lite

Cenę Xiaomi Mi Note 10 Lite określono na 349 euro za wersję 6 GB/64 GB. Na opcję 6 GB/128 GB należy wydać 399 euro. To spora różnica względem klasycznego Mi 10 Note, którego ceny zaczynały się od 549 euro w momencie premiery.

Model ten pojawił się już w cenniku sieci Plus w Polsce jako smartfon dostępny w abonamencie. Jego ostateczna cena (w zależności od wybranej taryfy) waha się między 1585 zł a 1615 zł. W sprzedaży bezpośredniej spodziewamy się więc podobnej wyceny.

