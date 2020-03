Znamy datę premiery Redmi K30 Pro! Będzie miał flagowy SoC, LPDDR5 RAM i UFS 3.1

O Redmi K30 Pro mówiło się w ostatnim czasie bardzo często, lecz dopiero teraz producent oficjalnie poinformował, kiedy dokładnie zaprezentuje ten smartfon (do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że w marcu). „Dopiero”, ponieważ od jego premiery dzieli nas już tylko kilka dni. Przy okazji dowiadujemy się też, co zaoferuje i jak będzie wyglądać nowy flagowiec marki Redmi.

Redmi K30 Pro – specyfikacja

Producent do tej pory zdradził niewiele szczegółów na temat swojego nowego flagowca. Przedstawicielstwo marki poinformowało jedynie, że Redmi K30 Pro zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55. Redmi opublikowało też grafikę, która potwierdziła wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia, że ekran w smartfonie nie będzie miał żadnego wycięcia ani otworu na aparat do selfie i rozmów wideo.

Na kilka dni przed oficjalną premierą Redmi K30 Pro producent zdradził kolejne szczegóły na temat specyfikacji nadchodzącego flagowca. Jak przystało na smartfon tej klasy, oprócz topowego SoC, zaoferuje on też kości LPDDR5 RAM i pamięć flash typu UFS 3.1. To wręcz wymarzony zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników. Zapewne zainteresuje ich również fakt, że – jak podaje Redmi – „wykręcił” on w AnTuTu aż 610296 punktów. Będzie to więc kolejny smart-telefon (po Nubii Red Magic 5G), któremu udało się przekroczyć próg 600 tysięcy punktów w tym benchmarku.

Tak będzie wyglądać Redmi K30 Pro

Lu Weibing, główny menadżer marki Redmi, opublikował też pierwszą oficjalną grafikę przedstawiającą Redmi K30 Pro. Po raz pierwszy mamy więc okazję zobaczyć, jak będzie wyglądać ten smartfon – dotychczasowe doniesienia na ten temat się nie potwierdziły. Materiał zdradza, że urządzenie zaoferuje poczwórny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 64 Mpix, który zostanie umieszczony na okrągłej wyspie, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe na górnej krawędzi (widać na niej również wysuwany, pojedynczy aparat do selfie i rozmów wideo). Urządzenie, przynajmniej moim zdaniem, sprawia dobre pierwsze wrażenie i miejmy nadzieję, że na żywo będzie się prezentować równie atrakcyjnie.

Niedawno pojawiły się też wskazówki, że Redmi K30 Pro będzie dostępny także w wersji Zoom Edition, która powinna zaoferować większe możliwości w kwestii zoomu, lecz na razie nie wiemy nic więcej na ten temat.

Data premiery Redmi K30 Pro

Redmi poinformowało, że zaprezentuje ten smartfon już za tydzień, 24 marca 2020 roku. Redmi K30 Pro w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach, ale później powinien pojawić się też w innych krajach. Niektórzy sądzą, że w Indiach zadebiutuje jako POCO F2, ale to tylko przypuszczenia, nic pewnego. Na razie nie wiemy również, jak będzie w przypadku Polski, ale można mieć nadzieje, że kiedyś i u nas się pojawi, jak poprzednik (po przebrandowaniu na Xiaomi Mi 9T Pro).

Mówi się również, że Redmi K30 Pro może być jednym z najtańszych, jeśli nie najtańszym smartfonem na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Mimo wszystko spodziewamy się, że będzie on droższy od swojego bezpośredniego poprzednika (w dniu premiery).

Źródło: Weibo, Lu Weibing Weibo, Lu Weibing Weibo via xda-developers; GizmoChina

