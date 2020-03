A to ciekawe: Redmi K30 Pro w aż dwóch wersjach z różnymi aparatami

Mamy duże oczekiwania wobec Redmi K30 Pro, aczkolwiek jednocześnie spodziewamy się, że nie będzie on tak dobry jak Xiaomi Mi 10 Pro, bowiem tak dał do zrozumienia sam główny menedżer Redmi, Lu Weibing. Okazuje się jednak, że producent mimo wszystko może nas zaskoczyć, gdyż w przygotowaniu są aż dwie wersje, różniące się od siebie aparatami.

Wiemy coraz więcej o Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro sukcesywnie zdradza kolejne informacje na swój temat. Marka córka Xiaomi już oficjalnie zaczęła go zapowiadać, ponieważ jego premiera zaplanowana jest na marzec 2020 roku. Producent do tej pory potwierdził, że smartfon zostanie wyposażony w ekran bez żadnego wycięcia czy otworu, co oznacza, że aparat do selfie i rozmów wideo będzie się wysuwał z wnętrza obudowy, podobnie jak moduł w Redmi K20 Pro. Wiemy też, że urządzenie ma mieć na pokładzie ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55.

Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach Redmi opublikuje jeszcze nie jedną zapowiedź Redmi K30 Pro, które zdradzą kolejne szczegóły na temat tego smartfona. Tymczasem okazuje się, że w przygotowaniu są aż dwie wersje, które będą się różnić aparatami. Jeden z członków ekipy xda-developers, kacskrz, odnalazł bowiem w ostatnim wydaniu MIUI 11 dla deweloperów wzmiankę o Redmi K30 Pro Zoom Edition. Nazwa wskazuje, że zaoferuje on większe możliwości w zakresie zoomu niż model podstawowy, aczkolwiek na razie nie wiemy nic więcej na ich temat.

Najnowsza wersja interfejsu Xiaomi dla urządzeń mobilnych zdradziła dodatkowo, że w przyszłości na rynku pojawią się jeszcze następujące smartfony marki córki: Redmi Note 9 i Redmi 10X 4G. O ile premiery tego pierwszego się spodziewaliśmy, tak ten drugi jest niemałą niespodzianką, ponieważ Chińczycy od dłuższego czasu nie wprowadzają na rynek podobnie nazwanych inteligentnych telefonów (ostatnim był Xiaomi Redmi 4X). Może on jednak zadebiutować nawet dopiero pod koniec 2020 lub na początku 2021 roku, gdyż ma „dziesiątkę” w nazwie, więc Redmi najpierw musi zaprezentować modele z „dziewiątką”.

*Na grafice tytułowej Redmi K30

