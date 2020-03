Według oficjalnych zapowiedzi, Redmi K30 Pro zadebiutuje pod koniec marca 2020 roku. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale producent powinien wkrótce ją podać. Emocje przed nią mogą jednak nieco ostudzić najnowsze informacje dotyczące cen nowego flagowca marki-córki Xiaomi. Nie są one optymistyczne.

Redmi K20 Pro, który do Polski trafił jako Xiaomi Mi 9T Pro, po prostu – nie bójmy się użyć tego określenia – „pozamiatał”, podobnie jak Xiaomi Mi 9. Wiele osób oczekuje więc, że bezpośredni następca również będzie kosztował równie niewiele (patrząc przez pryzmat tego, co zaoferuje), lecz z informacji przekazywanych przez przedstawicieli marki wynika, że nie ma to szans, niestety.

Redmi K30 Pro nie będzie tak tani jak Redmi K20 Pro

Użytkownicy chińskiego serwisu społecznościowego Weibo w ostatnim czasie zadali przedstawicielom marki Redmi pytania dotyczące ceny Redmi K30 Pro. Z udzielonych przez nich odpowiedzi można wywnioskować, że cena podstawowej wersji zostanie ustalona w przedziale od 3000 do 3500 juanów. Dla porównania, analogiczna w przypadku Redmi K20 Pro wynosiła zaledwie 2499 juanów, a więc nawet 1000 juanów mniej. Wariant 6 GB/128 GB kosztował zaś na start 2599 juanów (w Polsce 1999 złotych).

Jak widać, należy się spodziewać znacznego wzrostu ceny, lecz jego wielkość zależy od tego, ile RAM i pamięci wbudowanej zaoferuje wersja podstawowa. Mimo wszystko praktycznie przesądzone jest, że Redmi K30 Pro będzie zauważalnie droższy od Redmi K20 Pro, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na cenę w Polsce (o ile smartfon do nas trafi, a póki co się tego spodziewamy). Nie ma więc większych szans na to, że flagowiec w naszym kraju będzie kosztował mniej niż 2000 złotych.

Fani smartfonów o nadzwyczaj atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych przezeń możliwości i tak jednak nie powinni narzekać, gdyż wygląda na to, że za Redmi K30 Pro przyjdzie im zapłacić mniej niż za Xiaomi Mi 10, którego ceny zaczynają się od 3999 juanów za wersję 8 GB/128 GB. Jednocześnie nie oznacza to, że w sprzedaży nie pojawi się droższy model – z ostatnich doniesień wynika bowiem, że Redmi może przygotowywać dwa warianty, w tym jeden z aparatem z bardziej zaawansowanym aparatem i dopiskiem „Zoom Edition”, co na pewno wpłynie na jego cenę.

Z jednej strony doniesienia na temat ceny Redmi K30 Pro zapewne nie ucieszą czekających na niego klientów, ale z drugiej należało się spodziewać takiego scenariusza. Xiaomi wytłumaczyło, dlaczego Mi 10 kosztuje znacznie więcej niż Xiaomi Mi 9 i takich samych argumentów może użyć także Redmi w przypadku swojego flagowca. Użytkownicy zapłacą więcej, ale dostaną też więcej, więc to mimo wszystko powinien być uczciwy deal.

*Na grafice tytułowej Redmi K30 5G

Źródło: MyDrivers via GizmoChina