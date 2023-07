Xiaomi szuka testerów Androida 14 i już pracuje nad MIUI 15

Google jest coraz bliższe udostępnienia gotowej do szerokiej dystrybucji wersji Androida 14. Nic zatem dziwnego, że producenci smartfonów również w pocie czoła pracują nad nowym oprogramowaniem. Xiaomi szuka chętnych, którzy pomogą w przetestowaniu nowego MIUI, opartego na nadchodzącym Androidzie.

Xiaomi poszukuje testerów Androida 14

Na forum społeczności Xiaomi pojawiła się informacja, że rozpoczęły się publiczne beta testy nowej wersji MIUI, opartej na Androidzie 14. Mogą się do nich zgłosić posiadacze trzech modeli z globalnym ROM-em: Xiaomi 13 i 13 Pro oraz Xiaomi 12T. Obowiązuje jednak zasada: kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ w przypadku każdego modelu jest tylko 2000 miejsc.

fot. producenta

Aplikować można za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na tej stronie (wymagane jest posiadanie konta Xiaomi i ukończone 18 lat). Co ważne: producent zastrzega, że jeśli komuś uda się dołączyć do grona testerów, nie będzie otrzymywał żadnych komunikatów – będą one publikowane wyłącznie na grupie na Telegramie, więc testerzy powinni do niej dołączyć.

Przed aplikacją należy się jednak upewnić, że na smartfonie zainstalowana jest stabilna, globalna wersja MIUI, a także wykonać kopię zapasową danych z urządzenia, ponieważ beta nowego MIUI nie zapewnia pełnej stabilności – mogą wystąpić błędy, które mogą przyczynić się do utraty danych.

Ponadto producent oczekuje, że uczestnicy beta testów będą aktywnie w nich uczestniczyć, tj. wysyłać informacje zwrotne oraz swoje sugestie, aczkolwiek nie jest to wymagane. Do tego firma wspomina, że testerzy powinni mieć możliwość przywrócenia funkcjonalności smartfona, jeśli wgrywanie bety się nie powiedzie – mowa tu też o możliwości udania się do sklepu/serwisu marki w celu uzyskania pomocy, gdy na przykład oprogramowanie „się wysypie”.

Trwają już prace nad MIUI 15

Serwis xiaomiui donosi, że chiński producent już testuje MIUI 15 dla wielu smartfonów – udało się wykryć MIUI 15 Alpha na serwerach firmy. Ponadto odkryto, że prace nad nową wersją interfejsu ruszyły wraz z rozpoczęciem prac nad kolejną generacją serii Redmi Note z numerem „13”.

Pierwsza wersja MIUI 15 nosiła oznaczenie V23.5.22, co wskazuje, że powstała 22 maja 2023 roku i sugeruje, że może trafić na smartfony z Androidem 13 i Androidem 14. Oficjalnej prezentacji nowego wydania MIUI nie spodziewamy się jednak w najbliższym czasie – najwcześniej przy okazji premiery serii Xiaomi 14.