Flagowce Samsunga stracą przewagę nad konkurencją

Miało być tak pięknie. Układ mobilny na wyłączność. Najwyższe osiągi niedostępne dla innych producentów. Okazuje się jednak, że dominacja Samsunga będzie trwała krócej, niż mogłoby się wydawać.

Jeden procesor na cały świat

Od lat Samsung stosował specyficzną strategię dotyczącą flagowych smartfonów. Te występowały w dwóch opcjach – z autorskim układem mobilnym Exynos lub modelem przygotowanym przez Qualcomma. W tym roku nastąpił przełom i Koreańczycy po raz pierwszy sięgnęli wyłącznie po amerykański produkt. I to nie byle jaki.

Samsung dogadał się bowiem z Qualcommem i modele z serii Galaxy S23 otrzymały układy mobilne Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Chipsety te różnią się od wariantu podstawowego szybszym o 5% CPU, szybszym o 5,7% GPU czy lepszym przetwarzaniem związanym z AI. W ostatecznym rozrachunku okazało się więc, że koreańskie flagowce dzierżą od kilku miesięcy tytuł najszybszych smartfonów działających na Androidzie. Jednak ta pozycja jest zagrożona.

Snapdragon 8 Gen 2 (nie tylko) dla Galaxy

Jak podaje informator Digital Chat Station, podkręcony Snapdragon 8 Gen 2 nie będzie stanowił wkrótce oferty na wyłączność dla Samsunga. Autor wspomina dodatkowo o tym, że chipset trafi jeszcze w tym roku do smartfonów jednego z chińskich producentów. Nie wiadomo, czy chodzi o OnePlusa, Xiaomi, ASUSa czy jeszcze jakiegoś innego. Wygląda więc na to, że umowa na wyłączność pomiędzy Samsungiem a Qualcommem wkrótce wygaśnie.

Samsung Galaxy S23+ (fot. Tabletowo.pl)

Dlaczego taki scenariusz miałby się w ogóle wydarzyć? Chodzi zapewne o to, że „wyłączność” obowiązywała przez pierwsze miesiące od premiery urządzeń, a te z pewnością zdążyły przynieść Samsungowi na tyle duży zysk, że ekskluzywny Snapdragon nie jest już dla producenta priorytetem. Z pewnością w grę weszły również pieniądze – inne firmy z chęcią skorzystałyby z mocniejszego chipsetu, a im dłuższa byłaby umowa na wyłączność, tym więcej pieniędzy Samsung musiałby zostawić u Qualcomma.

Co będzie w przyszłym roku? Częściowo powtórka z rozrywki, częściowo lekkie zmiany. Niewykluczone, że model Galaxy S24 otrzyma układ mobilny Exynos 2400, a warianty Plus oraz Ultra, na mocy umowy z Qualcommem, ponownie zaskoczą najlepszymi osiągami dzięki chipsetom Snapdragon 8 Gen 3 – możliwe, że ponownie z dopiskiem „for Galaxy”. Ekskluzywność po kilku miesiącach wygaśnie, ale co Samsung zarobi, to jego.