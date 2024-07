Najnowsze smartfony Realme taniej o kilkaset złotych

Smartfon Realme GT 6 zadebiutował wraz z modelem GT 6T w Polsce 20 czerwca 2024 roku. Po niespełna miesiącu od polskiej premiery oba urządzenia są dostępne w niższych cenach. Ile można zaoszczędzić?

Nowa promocja na smartfon Realme GT 6 i GT 6T

Z okazji polskiej premiery serii GT 6 przygotowano promocję, w ramach której po zakupie wchodzących w jej skład urządzeń można było odzyskać 500 złotych. Po odliczeniu cashbacku wychodziło:

2199 złotych za GT 6T 8/256 GB,

2699 złotych za GT 6 12/256 GB,

2999 złotych za GT 6 16/512 GB.

Oferta premierowa obowiązywała do 3 lipca. Dziś mamy 12 lipca i ogłoszono nową promocję na modele wchodzące w skład serii GT 6. Ceny wszystkich dostępnych w Polsce konfiguracji obniżono o okrągłe 300 złotych.

W związku z tym zapłacicie:

2399 złotych za GT 6T 8/256 GB,

2899 złotych za GT 6 12/256 GB,

3199 złotych za GT 6 16/512 GB.

źródło: producent

Jak widać, nie jest taniej niż w momencie premiery, ale w tym przypadku nie musicie wnioskować o zwrot pieniędzy, tylko „z urzędu” dostajecie rabat na urządzenie. Wszystkie modele w obniżonych cenach kupicie w sklepach:

Niższe ceny obowiązują do 25 lipca 2024 roku.

Jeśli zastanawiacie się, który model wybrać, to musicie wiedzieć, że są one bardzo podobne do siebie. Różnią się przede wszystkim zastosowanym procesorem – w GT 6 jest Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, a w GT 6T Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, lecz w rzeczywistości to niemal bliźniacze układy, choć ten pierwszy naturalnie jest nieco wydajniejszy. Ponadto GT 6 ma dodatkowo 50 Mpix teleobiektyw z 2x zoomem optycznym. Jeżeli ten ostatni nie jest dla Was istotny, spokojnie możecie brać GT 6T i nadal będziecie zadowoleni.

Realme C63 – cena także spadła

Producent obniżył dziś nie tylko ceny urządzeń z serii GT 6, ale też modelu Realme C63, który trafił do sprzedaży w Polsce kilka dni temu w cenie 849 złotych. Do 25 lipca kupicie go o 100 złotych taniej – za 749 złotych w sklepie internetowym realmeshop.pl oraz sieci Media Expert.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne do sklepów. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc żadnych kosztów. Dziękujemy!