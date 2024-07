Dawid Podsiadło ofiarą oszustów. Ukradli i wykorzystali jego głos

Instytucja CSIRT KNF, zajmująca się m.in. ostrzeganiem Polaków przed oszustwami finansowymi, opublikowała nowe informacje na temat fałszywych inwestycji. Jak wynika z informacji, internetowi oszuści wykorzystali technologię opartą o sztuczną inteligencję oraz głos znanego piosenkarza. Tym razem ofiarą został Dawid Podsiadło.

Nowy sposób cyberprzestępców na zdobycie pieniędzy

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – Komisja Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) opublikował w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, nowe ostrzeżenie. Tym razem oszuści postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję oraz głos polskiego piosenkarza. Ofiarą kradzieży głosu został Dawid Podsiadło.

Cyberprzestępcy, aby zyskać na wiarygodności, coraz częściej sięgają po narzędzia AI. Oszuści, poza deepfake’ami na zdjęciach i filmach wideo, wykorzystują także generowane nagrania głosowe, a żeby być jeszcze bardziej autentyczni, sięgają po próbki mowy czy śpiewu znanych osób.

W tym wariancie oszustwa cyberprzestępcy zdecydowali się na wykorzystanie reklam wyświetlających się na portalu Facebook. W jej treści znalazła się informacja Dawid Podsiadło powiedział za dużo w ekskluzywnym wywiadzie. Kliknij w link i zobacz, póki go nie usunęli. Z kolei w nagraniu można usłyszeć Halo, tu Dawid. Pilnie usuń wywiad, który nagraliśmy wczoraj. To kwestia życia i śmierci. Nikt nie powinien tego zobaczyć. W poście reklamowym znalazło się także zdjęcie piosenkarza oraz link, kierujący do niebezpiecznej witryny.

Niebezpieczna witryna pod przesłaniem Dawida Podsiadło

Po kliknięciu w link z reklamy użytkownik platformy Facebook przekierowany jest do witryny pozornie przypominającej stronę Gazeta.pl, choć już sama budowa linku powinna nas zaniepokoić. W artykule znalazły się treści, które mają uwiarygodnić zaproponowane inwestycje.

Uwaga na nowy wariant oszustwa!



Cyberprzestępcy przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji tworzą nagrania, w których wykorzystują pozyskaną próbkę głosu.



Oszuści podszywają się pod osoby znane medialnie i próbują namówić do fałszywych inwestycji.



1/2 pic.twitter.com/C3EGIZcEoI — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 11, 2024

Ulokowano na niej również okno, które zachęca do udostępnienia danych kontaktowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Po przekazaniu tych informacji cyberprzestępcy podejmują kontakt, a następnie usiłują wyłudzić środki finansowe. CSIRT KNF zaznacza, aby być ostrożnym oraz nie wierzyć firmom oferującym szybkie zyski w krótkim czasie.

Dawid Podsiadło ofiarą cyberprzestępców (źródło: CSIRT KNF/serwis X)

Miejcie się na baczności – sprawdzajcie linki, nie dzielcie się danymi tam, gdzie nie jest to konieczne i – przede wszystkim – nie przekazujcie pieniędzy na wątpliwe inwestycje. Jeśli spotkacie się z podobnymi sytuacjami, w tym reklamami, fałszywymi ofertami czy innymi incydentami, przekazywanymi przez media społecznościowe, e-maile czy telefonicznie, możecie je zgłaszać w witrynie CERT NASK. Możliwe jest także skontaktowanie się z instytucją poprzez telefon oraz zgłaszanie konkretnych stron. Fałszywe SMS-y zawierające linki można bezpośrednio przekazywać przez wiadomość SMS przesłaną na numer 8080.