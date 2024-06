Pogromca flagowców już w Polsce. realme GT 6 z dobrą ofertą na start!

Lokowanie produktu

Nie sądziłam, że się tego szybko doczekamy, a jednak! realme wraca do Polski ze smartfonami z serii GT. I to od razu z dwoma modelami: realme GT 6 i realme GT 6T. Polecam Wam zapamiętać te nazwy, bo będą to telefony, które – coś czuję – będą często gościć w rankingach polecanych urządzeń. Zresztą, nie bez powodu. Sam producent nazywa GT 6 jedynym zabójcą flagowców, a ja przez to mam co do niego spore oczekiwania.

Zresztą, pewnie nie tylko ja, bo mamy do czynienia ze smartfonem z ekranem AMOLED, procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, aż 16 GB RAM czy wreszcie z 512 GB pamięci wewnętrznej (a na świecie zadebiutowała też wersja z 1 TB!). Na jego pokładzie nie zabrakło też akumulatora o pojemności 5500 mAh, ładowanego z mocą maks. 120 W, najnowszej wersji Androida czy teleobiektywu z 2-krotnym zoomem optycznym. Przyznacie chyba sami – jest na czym oko zawiesić.

Największą uwagę producent zwraca jednak na jasność ekranu realme GT 6 i realme GT 6T, która ma wynosić aż 6000 nitów. I wynosi, ale aby uzyskać ten wynik, należy przeklikać się przez ustawienia programatorskie i tam wymusić świecenie ekranu na tym poziomie. W praktyce oznacza to, że na co dzień wyświetlacz świeci ciemniej – pomiary kolegów po fachu (Kwiatek, Rootblog – pozdrowienia!) wykazały, że mowa o 1600 nitach jasności szczytowej, co i tak stanowi solidną podstawę do dobrej widoczności ekranu w słońcu. Temat na pewno doczeka się rozwinięcia w recenzji. Tymczasem spójrzmy na oba smartfony.

realme GT 6 vs GT 6T – czym się od siebie różnią?

Patrząc na GT 6 i GT 6T na pierwszy rzut oka właściwie nie widać różnicy. Bryła, wymiary, jakość wykonania, materiały – wszystko jest dokładnie takie samo w obu modelach. Można je poznać tylko po jednym detalu – realme GT 6 ma trzeci obiektyw aparatu, a w GT 6T w tym samym miejscu znajdziemy diodę doświetlającą. I kolor, choć nazywa się tak samo, fluid silver, ma inny odcień w obu przypadkach – ale to też dość trudno zauważyć na pierwszy rzut oka.

O ile jednak wizualnie są praktycznie takie same, różnią się ważnymi podzespołami. realme postawiło na różne procesory (a co za tym idzie – grafikę), ilość RAM, pamięci wewnętrznej czy obecność teleobiektywu (2x zoom optyczny) tylko w droższym z urządzeń (co zrozumiałe).

Uporządkujmy to wszystko w przejrzystej tabeli:

model realme GT 6 realme GT 6T ekran zakrzywiony ekran 6,78”AMOLED, 2780×1264 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 zakrzywiony ekran 6,78”, AMOLED, 2780×12641-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 GPU Adreno 735 Adreno 732 RAM 16 GB RAM LPDDR5X 8 GB RAM LPDDR5X pamięć 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 system Android 14 z realme UI 5.0 Android 14 z realme UI 5.0 aparat główny 50 Mpix f/1.69 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

teleobiektyw 50 Mpix f/2.2, 2x zoom optyczny główny 50 Mpix f/1.69 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 kamerka 32 Mpix 32 Mpix głośniki stereo stereo akumulator 5500 mAh 5500 mAh ładowanie 120 W 120 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM nie nie czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 162 x 75 x 8,6 mm 162 x 75 x 8,6 mm waga 199 g 199 g odporność IP65 IP65 cena 12/256: 3199 złotych*

16/512: 3499 złotych*

*do 3 lipca cashback 500 złotych 8/256: 2699 złotych*

do 3 lipca cashback 500 złotych

Jaki jest realme GT 6?

Z realme GT 6 mam okazję korzystać już od dłuższego czasu i – gdyby tylko wystarczyło mi czasu – prawdopodobnie czytalibyście dziś pełną recenzję tego modelu. Odczuwam jednak jeszcze pewien niedosyt, jeśli chodzi o testy szóstki, przez co pozwolę sobie pokorzystać z niego jeszcze chwilę i dopiero przedstawić Wam moją ostateczną opinię. Będę też w stanie nieco więcej powiedzieć o GT 6T.

Tymczasem muszę przyznać, że w codziennym użytkowaniu realme GT 6 nie daje powodów do narzekania – przez ostatnie dni nie zdarzyła mi się żadna sytuacja, w której telefon by zwolnił czy się zaciął. Pierwszego dnia użytkowania zamrażał się regularnie podczas chęci skorzystania z 4-krotnego zoomu, ale aktualizacja oprogramowania zrobiła swoje – po niej nic podobnego nie miało miejsca. Plus dla realme za szybkie zidentyfikowanie problemu i jego rozwiązanie.

Do naszej dyspozycji jest też tryb GT, który dodatkowo podnosi wydajność telefonu, przy czym realme lojalnie informuje, że wraz ze wzrostem wydajności rośnie też temperatura podzespołów i samego telefonu.

Z pozytywnej strony pokazuje się też czas pracy. 8 godzin SoT (czas na włączonym ekranie) w trybie mieszanym czy okolice 4,5-5 godzin na LTE to standardowe wyniki, jakie udaje mi się uzyskiwać. Na WiFi nie daję rady rozładować telefonu w ciągu jednego dnia – wieczorem zostaje 40-50% zapasu energii, mając już na liczniku 4,5-5 godzin. Solidnie!

Jak już wiecie, telefon możemy ładować z mocą maksymalnie 120 W, a producent obiecuje, że pierwsze 50% na ekranie pojawia się w zaledwie 10 minut, a pełne naładowanie zajmuje 28 minut. Niestety, w zestawie sprzedażowym nie ma ładowarki, ale producent ma na to sposób – dodaje ją gratis w ramach zamówień przez pierwsze dwa tygodnie dostępności telefonu w sklepach (o tym za chwilę).

Oczywiście nie zostawię Was też bez przykładowych zdjęć, wykonanych realme GT 6. Fotografie zrobione za dnia wyglądają tak:

W nocy:

1x 1x, tryb nocny 0,6x 0,6x, tryb nocny 1x 1x, tryb nocny 1x 0,6x

Kilka selfie też się znajdzie:

tryb portretowy

A na więcej, plus ich ocenę, przyjdzie jeszcze czas. Przyznacie chyba, że wyglądają naprawdę nieźle?

AI w realme GT 6 i realme GT 6T – co trzeba wiedzieć?

Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o AI, na które realme zwraca sporą uwagę. Do naszej dyspozycji oddane są AI Night Vision i AI Smart Loop. Czas poświęcić im kilka słów.

AI Night Vision to rozwiązanie dla miłośników nagrywania wideo w specyficznych warunkach, w których smartfony w większości radzą sobie średnio lub wcale. Wystarczy, że włączymy nagrywanie w 4K lub Full HD (przy czym koniecznie 30 FPS), by w nocy podczas nagrywania pojawiła się ikona informująca o wykorzystaniu algorytmów AI Night Vision. Dzięki nim wideo w kiepskim oświetleniu ma mieć świetną jakość. Przyznaję jednak, nie miałam jeszcze okazji, by przetestować jak to działa na żywym organizmie dłużej niż tylko moment.

AI Smart Loop to z kolei takie podręczne menu udostępniania contentu, którego zadaniem jest przewidzenie, co i gdzie chcecie udostępnić, bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. W Polsce zyskała ona nazwę Inteligentna pętla AI. I tak, na przykład, można zdjęcie, załączone w postaci postu na Discordzie, udostępnić Dyskowi Google w celu zapisania pliku.

Mam nadzieję, że rozwiązanie to będzie stale rozwijane, bo – póki co – ograniczone jest ze względu na język (sporo opcji działa tylko po angielsku i chińsku) czy aplikacje.

Cena realme GT 6 i GT 6T i dostępność w Polsce

Najnowsze smartfony realme już są dostępne w sprzedaży. realme GT 6 w wersji 12/256 kosztuje 3199 złotych, a z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej – 3499 złotych. realme GT 6T z kolei dostępny jest tylko w jednej wersji pamięciowej (8/256), która kosztuje 2699 złotych. To oczywiście regularne ceny. Jest jednak promocja!

Kupując każdą ze smartfonowych nowości realme do 3 lipca, otrzymacie 500 złotych cashbacku oraz ładowarkę 120 W. Aaa, i jeszcze 30% zniżki na realmeCare!

To tyle dzisiaj ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania – zapraszam do sekcji komentarzy.

