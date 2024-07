Ładny smartfon Realme C63 trafił do sprzedaży w Polsce. Cena jest przystępna

Choć pierwsze, co przychodzi do głowy po spojrzeniu na smartfon Realme C63, jest to, że wygląda jak iPhone 15 Pro, to mimo wszystko można uznać, że prezentuje się atrakcyjnie. Do zakupu dodatkowo mogą przekonać cena oraz (częściowo) specyfikacja techniczna.

Smartfon Realme C63 – specyfikacja

Uwagę przyciąga przede wszystkim element, który jest wyraźnie inspirowany tym, co znamy z iPhone’ów Pro, czyli kwadratowa wyspa na tyle. Producent podaje, ze umieścił na niej aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Grafiki prezentujące to urządzenie sugerują, że obok jest jeszcze jeden aparat, ale firma nie podaje żadnych informacji na jego temat.

fot. producenta

Skoro jesteśmy już przy aparatach, to można od razu dodać, że na przodzie jest 8 Mpix „oczko”. Zostało ono umieszczone w wycięciu w kształcie litery „U” w wyświetlaczu LCD IPS o przekątnej 6,74 cala. Ekran cechuje się też rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli (260 ppi). Potrafi on również odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz.

Jednostką centralną w tym urządzeniu jest chipset Unisoc T612 1,8 GHz z grafiką Mali-G57. Współtowarzyszy mu aż 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, co w modelu z niższej półki zawsze jest pozytywnym zaskoczeniem. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Oprócz powyższego smartfon Realme C63 oferuje jeszcze czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM, moduł NFC oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm. Na pokładzie są też system operacyjny Android 14 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 45 W.

Przed zakupem trzeba też wiedzieć, że smartfon Realme C63 nie obsługuje sieci 5G. Całość ma certyfikat IP54, mierzy 167,26×76,67×7,79 mm i waży 191 gramów.

Smartfon Realme C63 – cena, dostępność

Smartfon Realme C63 jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta – realmeshop.pl – oraz w sieci Media Expert, w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym (to linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!). Jedna i druga kosztuje tyle samo, tzn. 849 złotych.