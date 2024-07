Pierwsze informacje o Xiaomi Mi Band 9. Nie będzie rewolucji

Opaski sportowe wciąż cieszą się sporą popularnością na polskim rynku i nie ma u nas bardziej znanej serii niż Mi Band. Xiaomi z pewnością pełną parą pracuje nad 9. generacją smartbanda i póki co trzyma szczegóły tylko dla siebie. Pojawiają się jednak już pierwsze zakulisowe informacje.

Jak będzie wyglądać Mi Band 9?

Nieco światła na urodę nadchodzącej opaski rzuca wpis F1REFLY_ opublikowany w serwisie Reddit. Dzięki udostępnionej przez autora grafice wiemy, że sprzęt będzie dostępny w co najmniej w trzech opcjach kolorystycznych – niebieskiej, beżowej i różowej. Autor wspomina również o wariancie czarnym i srebrnym.

Jeżeli nie macie oka do detali, to niewykluczone, że nie zauważycie, czy Wasi znajomi mają ósmą generację smartbanda, czy dziewiątą. Jedyną znaczącą różnicą w wyglądzie może okazać się bowiem bardziej matowe wykończenie ramki pastylki.

Co nowego zaoferuje opaska Xiaomi Mi Band 9? Specyfikacja

Jeżeli liczy się dla Was to co wewnątrz, a nie na zewnątrz urządzenia, to póki co Mi Band 9 prezentuje się jako skromna ewolucja. Opaska ma otrzymać jaśniejszy ekran osiągający jasność 1200 nitów, czyli dwa razy więcej niż model obecnie rządzący w ofercie. Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania pozostaną bez zmian. Co się tyczy zdrowia, obecny wewnątrz pulsoksymetr ma zaoferować o 10% bardziej precyzyjne odczyty. Monitoring snu czekają drobne poprawki i dodanie cennych wskazówek poprawiających jakość regeneracji.

Nie znamy na tym etapie konkretnych wymiarów i wagi Mi Band 9, ale obiecujący wydaje się fakt, że producent zaimplementuje baterię o 23% większej pojemności, co ma przełożyć się na 21 dni pracy w trybie always-on-display. Pełne naładowanie opaski zajmie około 60 minut.

Moduł Bluetooth zostanie zaktualizowany do wersji 5.4, a obecność aplikacji Mi Fitness wydaje się oczywistością. Mniej oczywistym i smutnym dla niektórych może okazać się fakt, że nie pojawi się wsparcie dla Zepp, rozwiązania rozwijanego przez Amazfit. Ostatnią kwestią poruszoną przez F1REFLY_ pozostaje cena – ta ma plasować się na poziomie około 40 euro, co powinno przełożyć się w Polsce na identyczną metkę, co w 2023 roku przy Mi Band 8, czyli 199 złotych.