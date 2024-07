Idziesz na zakupy do Biedronki? Przy okazji odbierzesz paczkę z DHL BOX-a

Biedronka nawiązała współpracę z firmą DHL. W jej ramach przy supermarketach tej sieci tworzona jest bardzo rozległa sieć automatów paczkowych. Dzięki temu przesyłkę będzie można odebrać wygodnie, przy okazji zakupów.

Automaty paczkowe DHL tuż przy sklepach sieci Biedronka

Ostatnio na rynku automatów paczkowych dochodzi do coraz większej liczby współprac. O najgłośniejszej z nich dopiero co pisał Grzesiek – Orlen udostępnił swoje automaty innym firmom i jako pierwszy skusił się na to GLS. Teraz o wspólnym projekcie poinformowała firma Jeronimo Martins Polska (właściciel Biedronki), której partnerem jest inny kurierski gigant – DHL.

mat. prasowe

O co chodzi? O utworzenie rozległej sieci automatów paczkowych DHL BOX 24/7 przy sklepach sieci Biedronka w całym kraju. W ramach pierwszego etapu zainstalowano przeszło 600 takich urządzeń. W planach jest stawianie kolejnych.

[Ta współpraca] podkreśla zaangażowanie obu firm w innowacyjne podejście do obsługi klienta, ale przede wszystkim przynosi konkretne korzyści dla użytkowników. Klienci, którzy korzystają z usług DHL eCommerce, będą mieli dostęp do jeszcze większej sieci punktów odbiorczych i nadawczych (…) z kolei klienci Biedronki, będą mogli wygodnie odbierać lub nadawać swoje paczki w automatach w drodze na lub po zakończeniu zakupów w sklepach sieci. Biuro prasowe Biedronki

Automaty paczkowe, jakie montowane są przy tych popularnych supermarketach, to nowoczesne urządzenia z ekranami dotykowymi, umożliwiające także zdalne otwieranie skrytek (za pośrednictwem aplikacji). Charakterystyczny jest również długi czas na odbiór paczki, wynoszący aż 4 dni. Dobrze wpisuje się to w koncepcję korzystania z nich przy okazji zakupów, które niekoniecznie robi się codziennie.

Automaty paczkowe zalały nasz kraj. Maszyn jest już ponad 42 tysiące

Łącznie DHL postawił już w Polsce ponad 3500 automatów, co stawia go wśród liderów tego rynku. Podobną liczbę ma Allegro, a więcej jedynie Orlen (ponad 6000), DPD (ponad 7000) oraz – oczywiście – InPost. Ten ostatni zainstalował w naszym kraju więcej Paczkomatów niż cała konkurencja (swoich maszyn) razem wzięta – ponad 22 tysiące.

Łącznie w Polsce możemy już korzystać z ponad 42 tysięcy automatów paczkowych oraz kolejnych dziesiątek tysięcy punktów nadań i odbioru. To wygodne rozwiązanie, więc nie dziwi fakt, że z roku na rok spada liczba dostaw do domu. Z badania European Online Shopper Survey 2023 wynika konkretnie, że preferencje dotyczące dostaw do rąk własnych spadły z 73% do 64%.